Историк Соколов отказался от адвоката из-за угроз

Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов, заявил, что отказывается от услуг своего адвоката Александра Почуева и его помощницы из-за угрозы расправы над ними, передает ТАСС.

Он попросил, чтобы его интересы представлял другой адвокат — Лукьянов Сергей Сергеевич. Заседание по делу перенесено на 22 июня.

Как сообщалось, Соколов обвиняется в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. В ноябре прошлого года в Петербурге историка извлекли сотрудники полиции из реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены человеческие останки. Позже оружие и фрагменты тела человека нашли в его квартире и извлекли из Мойки в нескольких километрах от его дома.

Как установило следствие, жертвой историка стала аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой у Соколова были отношениях. Он обвиняется в убийстве и незаконном хранении оружия.