Биолог рассказала, почему нельзя долго хранить мытую клубнику и компот из черешни

Лето – время ягод. Об их пользе сказано много: в ягодах содержатся витамины, клетчатка, биологически активные вещества. Но некоторые из них могут быть опасны, рассказала в эфире телеканала "Россия 1" кандидат биологических наук Екатерина Баранова.

Эксперт отметила, что клубника, например, может вызвать аллергию, особенно у детей до пяти лет.

Нередко крупная красная клубника, которую мы видим на прилавках, оказывается твердой и несладкой. Баранова объяснила, что селекционеры специально выводят такие сорта, чтобы легче было ее транспортировать.

"При селекции отбираются сорта, у которых клетки содержат достаточно жесткую оболочку, и поэтому они получаются менее сочные", – рассказала она.

Но наибольший вред заключается не в отсутствии вкуса и аромата, а в придании ягоде насыщенного цвета искусственным путем.

"Самая большая гадость в этом растении, которая может заключаться, к сожалению, – это подкрашивание", – отметила Баранова. Она добавила, что клубнику "красят" чаще всего – с другими ягодами это сделать сложнее.

Испортить ягоду можно неправильным хранением. Эксперт пояснила, что мытую клубнику нельзя хранить даже в холодильнике – надо сразу съесть.

"Если вы уже что-то помыли, то вы едите. Поверхность, поврежденная влагой, – это место, для того чтобы развивались бактерии, грибы, а это токсины, и эту уже ягоду лучше не есть", – сказала Баранова. То же самое актуально и для малины. Мытую черешню можно хранить, но перед этим нужно обсушить.

Опасны могут быть замороженные ягоды. Дело в том, что в морозилке при температуре минус 20 градусов они хранятся не более четырех месяцев.

"Многие люди, когда едят прошлогоднее, удивляются, что оно совершенно невкусное. Но оно не просто невкусное, оно еще и вредное", – отметила биолог. По ее словам, для замораживания ягод должны использоваться специальные технологии.

Опасным может быть даже консервированный компот из черешни. Ее косточки содержать синильную кислоту, поэтому если компот хранится больше, чем полтора года, он может привести к серьезному отравлению. По этой же причине не стоит глотать косточки черешни.

Ранее диетолог Марина Макиша рассказала о пользе клубники для профилактики различных заболеваний. По ее словам, клубника содержит белки, которые регулируют жировой обмен в организме и снижают количество плохого холестерина в плазме крови. Поэтому ягода хороша, в частности, для предупреждения развития атеросклероза.