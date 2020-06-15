Число регистраций электрокаров Tesla в Китае выросло на 150%

Число регистраций электромобилей американской компании Tesla в Китае выросло на 150% в мае, сообщает Reuters со ссылкой на консалтинговая компания LMC Automotive.

Выросло число импортированных машин — с 4633 авто в апреле до 11565 электрокаров в мае.

Китайская ассоциация производителей легковых автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA) сообщает, что продажи седана Model 3 достигли 11095, что на 205% больше, чем в апреле.

Росту продаж способствовало возобновление производства на китайских заводах, а также значительное снижение розничных цен на свои электрокары для покупателей в США и Китае.

Седан Model 3 в базовой комплектации стоит $37 990 вместо $39 990, а Tesla Model S Long Range Plus можно приобрести за $74 990, тогда как раньеш ценник на эту модель составлял $79 990.

Эксперты отмечают, что слабая конкуренция в сегменте премиальных электрокаров способствует росту продаж Tesla.

Недвно акции компании Tesla превысили отметку 1 тыс. долларов, что сделало фирму Илона Маска самой ценной автомобильной компанией в мире.

Компания по производству электромобилей оценивается в $190 миллиардов, обогнав Toyota, и теперь стоит больше, чем Ford, General Motors, Honda и Fiat Chrysler, вместе взятые.