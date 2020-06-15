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Общество 42 минуты назад

15 июня 202013:39

Жительница Мурманской области получила срок за участие в сирийской войне

Youtube.com/Следственный комитет Российской Федерации

Двенадцать лет лишения свободы – такой срок назначил суд жительнице Мурманской области, обвиненной в участии в боевых действиях на стороне боевиков в Сирии и ряде других преступлений террористической направленности, об этом в понедельник, 15 июня, сообщили в пресс-службе регионального управлении СК РФ.

 

По данным правоохранителей, женщина выехала на территорию Сирийской Арабской Республики, где с января 2014 года по февраль 2019 года принимала активное участие в деятельности международной террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в России).

Как установило следствие, осужденная работала в госпитале, где лечила боевиков, получивших ранения в ходе боевых действий. Впоследствии она прошла специальную подготовку и овладела навыками стрельбы из различных видов оружия и научилась обращаться с так называемым "поясом смертника".

"После этого она на постоянной основе носила огнестрельное оружие и указанное взрывное самодельное устройство для совершения террористических атак на правительственные силы Сирийской Арабской Республики и мирных граждан данной страны", — подчеркнули в Следственном комитете.

Помимо этого, женщина активно общалась со своим братом, которого она пыталась приобщить к террористической деятельности.

В конечном итоге она попала в поле зрения сотрудников ФСБ России, которым удалось задержать ее в тот момент, когда она прилетела в один из столичных аэропортов.

Отметим, что недавно в Мурманской области был осужден еще один участник той же организации, запрещенной на территории России – житель Североморска получил 13 с половиной лет тюрьмы за терроризм.

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