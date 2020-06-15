У берегов Англии разбился американский истребитель

Истребитель F-15 ВВС США упал в Северном море, недалеко от берегов английского графства Йоркшир. Катастрофа произошла в 11:40 по Москве, сообщает телеканал Sky News.

Пилот пока не обнаружен. На его поиски вылетели четыре самолета. Боевая машина принадлежала к 48-му истребительному крылу, которое базируется в Саффолке.

F-15 — тактический истребитель завоевания господства в воздухе. На борт F-15 может взять 4 ракеты ближнего радиуса действия AIM-9 Sidewinder и столько же ракет среднего радиуса действия AIM-120. Стоимость каждого F-15 в модификации C составляет почти 30 миллионов долларов.