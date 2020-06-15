У волгоградского подростка, планировавшего напасть на школу, могут быть сообщники

У волгоградского подростка, готовившего нападение на школу, могут быть сообщники. К такому выводу пришли следователи по делу.

У 14-летнего школьника при задержании изъяли самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатки, поражающие элементы, холодное оружие и средства связи. Также у него нашли инструкции по изготовлению бомб и записи о нападениях на школы.

По словам мальчика, всем этим он собирался пользоваться исключительно в развлекательных целях — взрывать на пустырях. Однако следователи считают, что его целью было нападение на школу. Там он планировал расправиться с одним сотрудников и учеником, с которым был в конфликте.

Как сообщила "Интерфаксу" уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева, подросток со второго полугодия 2019 года находился на домашнем обучении. Сейчас комиссия выясняет, почему это произошло — из-за состоянии здоровья или же были другие причины. Он не состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Отец мальчика с семьей не живет, но общается.

Подросток взят под стражу до 11 августа. Ему предъявлено обвинение по статье "Незаконное изготовление взрывчатых веществ" и "Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом".