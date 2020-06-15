Захватывающий детектив и тонкая драма: "Россия 1" покажет сериал "Ненастье"

С 15 июня на телеканале "Россия 1" стартует показ многосерийной драмы "Ненастье". Лента основана на реальных событиях и рассказывает о непростой судьбе ветеранов войны в Афганистане. Они вернулись домой и продолжили борьбу за выживание в условиях нового времени.

Фильм закрутится, как детектив: инкассатор Герман Неволин грабит собственный броневик. 143 миллиона. По следу пойдут и милиция, и бывшие друзья по Афгану. А он заляжет на дно в деревушке под названием Ненастье с миллионами в подвале и несбыточной мечтой о райской жизни у океана. И за несколько дней вся жизнь раскрутится, как кинопленка.

"Простых времен нам не дано пережить, у нас всякое время неоднозначное, сложное и непонятное. В 90-е было много того, что хотелось бы вернуть, но в 90-е было и огромное количество того, от чего хочется избавиться навсегда", — говорит Сергей Урсуляк, режиссер сериала "Ненастье".

В стране, которой больше нет, солдатам забытой войны силой приходится брать сначала свое, а потом и чужое. Главные герои — друзья и братья по оружию: Герман Неволин в пронзительном исполнении Александра Яценко, Серега Лихолетов, блестяще сыгранный Александром Горбатовым, и такой неожиданный Сергей Маковецкий с серебряным зубом, в трениках и майке с олимпийским мишкой.

В основе фильма роман Алексея Иванова "Ненастье" — это и захватывающий детектив, и тонкая драма, и душераздирающая история любви. Время, узнаваемое в мельчайших деталях. Филигранная режиссура Сергея Урсуляка. Многосерийный фильм, удостоенный высшей кинематографической награды "Золотой орел".

"Этот фильм рассчитан на сопереживание. Мы очень стали беречь себя и не хотим погружаться глубоко. Но, я думаю, что человеку, посмотревшему "Ненастье" как минимум хуже не станет", — уверен Сергей Урсуляк, режиссер сериала "Ненастье".

"Ненастье" возвращается на экраны.