После назначения Шмарова главредом "Ведоместей" уволились все шесть его замов

Все заместители главного редактора "Ведомостей" уходят из газеты после утверждения в этой должности Андрея Шмарова. Это Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский.

Губский работал в "Ведомостях" с момента основания издания, остальные — около 15 лет.

Как сообщалось ранее, совет директоров "Бизнес Ньюс Медиа" утвердил Андрея Шмарова в качестве главного редактора издания. Контракт заключен на один год.

Коллектив издания предлагал утвердить главным редактором Анфису Воронину, которая возглавляла редакцию партнерских проектов. За ее кандидатуру проголосовали два из шести членов совета, за Шмарова — три. Председатель совета директоров Иван Еремин воспользовался правом решающего голоса.