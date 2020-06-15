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Аварии и ДТП 1 час назад

15 июня 202014:53

Сотрудницу полиции, оформлявшую ДТП, зажало между столкнувшимися машинами. Видео

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Женщина-полицейский получила тяжелые травмы в результате аварии на проспекте Палладина в Киеве, момент которого запечатлел регистратор очевидца.

 

Сотрудница правоохранительных органов занималась оформлением ДТП, один из участников которого скрылся. В этот момент в стоящие транспортные средства врезался автомобиль Hyundai, женщину зажало между двух машин.

Как сообщают СМИ, пострадавшая получила черепно-мозговую травму, травму живота, открытый перелом правой голени и закрытый перелом левой голени. Еще одним травмированным оказался один из участников аварии, отделавшийся сравнительно легко.

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