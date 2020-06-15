Всегда ли рак? Причины, по которым у женщин могут возникать боли в груди

По статистике в мире каждая десятая женщина заболевает раком молочной железы. Только в России каждый год такой диагноз ставят около 50 тысячам женщин. Рак молочной железы является самым распространенным онкологическим заболеванием у женщин, но сигнализируют ли о нем боли, или есть другие причины ее возникновения?

Эти вопросы в эфире телеканала "Россия 1" обсудили доктор медицинских наук, главврач московской клинической больницы МЕДСИ Татьяна Шаповаленко и кандидат медицинских наук, врач-гинеколог Екатерина Жуманова.

Они говорят, что любая боль не может быть нормой, и если что-то болит, то это сигнал, поскольку боль – это главный защитник нашего организма.

Однако причины появления боли в молочной железе могут быть различными. И самой первой эксперты называют неправильно подобранное нижнее белье.

"Часто там бывают вкладки, например, силиконовые, которые очень сильно нарушают терморегуляцию и сдавливают грудь больше, чем это нужно. В результате, — отмечает Жуманова, — возникают болезненные ощущения, распирание".

При этом было бы ошибкой при появлении болей только лишь поменять нижнее белье и на этом успокоиться. В любом случае надо обратиться к врачу, чтобы исключить более серьезные причины.

Еще одна из возможных причин – мастопатия. Как говорят врачи, это диагноз, который, ставят достаточно большому количеству женщин.

На самом деле, отмечает Жуманова, это изменение доброкачественной молочной железы, которое действительно часто сопровождает гормональные изменения у женщин в определенном возрасте.

Однако это тоже требует точной диагностики – самостоятельно этот диагноз поставить себе невозможно.

Кроме того, отмечают врачи, грудь реагирует на гормональные препараты, если женщина их принимает, на фазы цикла, на возрастные гормональные изменения.

Когда происходят циклические изменения уровня эстрогена, возможна и фиброзно-кистозная мастопатия. Это, как правило, требует динамического наблюдения и симптоматического лечения, то есть

Еще одна возможная причина — тромбофлебит подкожных вен молочных желез.

Диагноз, как говорит врач-гинеколог, встречается крайне редко, и самостоятельно женщина поставить его себе не сможет – может только обратить внимание на какие-то изменения молочной железы.

Еще один из диагнозов, который встречается достаточно часто – это киста молочной железы.

Врач Жуманова обращает внимание на то, что он требует динамического наблюдения, а в некоторых случаях и биопсии.

Что же касается опасений развития онкологического заболевания, то болевой синдром для злокачественного образования молочной железы достаточно редко бывает первым – как правило, он возникает уже при запущенных случаях.

Поэтому важно хотя бы самой женщине регулярно пальпировать грудь, обращать внимание на уплотнения, если они возникли, и в этом случае идти сразу к врачу.

На вопрос, когда нужно насторожиться, эксперты перечисляют несколько ситуаций.

Во-первых, если есть наследственная предрасположенность к развитию рака молочной железы. Это значит, что женщине нужно более внимательно к себе относиться, делать обследования чаще и желательно сдать генетический тест.

А вот насторожиться и бегом уже бежать к врачу нужно в том случае, когда есть выделения из соска (они бывают совершенно разные).

"Если вы не только что закончили лактацию, то никаких выделений из соска у женщины быть не должно", — говорит Екатерина Жуманова и призывает также обращать внимание, не изменилась ли кожа груди – это тоже может быть настораживающим симптомом.

Если женщина опасается появления рака и есть какие-либо настораживающие факторы (особенно в возрасте 45+), то ей стоит вместе с гинекологом и маммологом понять, как изменился гормональный фон, и если он сильно изменен, то понять, как его восстановить.

Это, говорят эксперты в студии, можно сделать и фитоэстрогенами, и какими-то добавками, но может быть назначено и более серьезное лечение.