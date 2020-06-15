Чемпионат России-2020 по прыжкам в воду не состоится

Чемпионат России по прыжкам в воду в 2020 году проводиться не будет. Ранее национальный турнир из-за коронавирусной инфекции был перенесен на неопределенный срок. Об отмене первенства страны сообщила главный тренер сборной России Светлана Моисеева.

"Чемпионат России проводить в этом году не будем, так как отбираться некуда. Первым стартом для взрослых станет Кубок Федерации, который пройдет в ноябре в Смоленске", – приводит слова Моисеевой РИА Новости.

Напомним, что чемпионат России-2020 по прыжкам в высоту должен был стать квалификационным турниром к Олимпийским играм в Токио.