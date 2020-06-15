Протестующие в Британии требуют убрать статую "расиста" Ганди

В Великобритании участники протестов потребовали убрать статую Махатмы Ганди, который является лидером индийского национально-освободительного движения. Соответствующая петиция уже успела набрать более пяти тысяч подписей.

К волне протестов под лозунгом Black lives matter приурочено движение за снос памятников, связанных с личностями "расистов и работорговцев". Митингующие также выступили за снос памятника бывшему премьеру Великобритании Уинстону Черчиллю. За демонтаж выступают выходцы из Индии. Кроме того, они потребовали сноса двух статуй полковника Роберта Клайва, которого называют "покорителем" Южной Индии.

В петиции против монумента Ганди говорится, что он "фашист" и "сексуальный хищник". Поводом для негативной настроенности к исторической личности стали выдержки из его писем, которые он писал из Африки, сообщает ТАСС.

Петицию принял городской совет города Лестера, где и расположен памятник. В ведомстве заявили, что рассмотрят документ в рамках более широкого обзора городских статуй.

Напомним, волна протестов захлестнула ряд стран после того, как афроамериканца Джорджа Флойда убил сотрудник полиции. Его смерть вызвала протесты, направленные против расизма.