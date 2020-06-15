Порошенко явился в суд давать показания по делу Януковича, обвиняемого в госизмене

Бывший президент Украины Петр Порошенко 15 июня прибыл для дачи показаний в киевский суд, где слушается апелляция на приговор еще одному экс-главе государства – Виктору Януковичу. Как напоминает канал "Россия 24", ранее Януковича признали виновным в госизмене и заочно приговорили к 13 годам лишения свободы.

Порошенко объявил, что не оказывал давления на суд по этому делу. Он также ответил на вопросы адвокатов Януковича о событиях на майдане. В частности, речь зашла о соглашении тогдашних властей с оппозицией. Защита Януковича напомнила, что по этому соглашению сотрудники "Беркута" были отведены из правительственного квартала. Однако Порошенко заявил, что правоохранители отступили сами, якобы из-за усталости, и Янукович тут не при чем.

Защита Януковича намерена добиваться от судей оценки действий Порошенко в связи с потерей Украиной Крыма. Януковича по этому пункту обвинения оправдали.

Имя самого Порошенко фигурирует в 21 уголовном деле. Его обвиняют, в частности, в госизмене и коррупции, но вызовы на допросы по этим делам бывший украинский лидер игнорирует.

10 июня он явился на допрос в Государственное бюро расследований как свидетель по делу о контрабанде предметов искусства. Там ему попытались вручить письменное подозрение по другому делу – о превышении полномочий. Тогда Порошенко сбежал из ГБР через черный ход.