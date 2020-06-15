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15 июня 202016:03

Сергей Брилев: желание Орейро стать гражданкой России — это реклама

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Желание Наталии Орейро стать россиянкой можно назвать похвальным. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил телеведущий, президент Института Беринга-Беллинсгаузена (Уругвай), почетный гражданин Монтевидео Сергей Брилев. По его словам, мы все знаем связи певицы с нашей страной, но на данную историю стоит посмотреть с другого ракурса.

Сергей Брилев отметил: плох тот аргентинец или уругваец, у кого нет двойного, а то и тройного гражданства. Телеведущий обратил внимание на то, что Италия и Испания, например, щедры на такие дозволения. Что же касается России, то здесь до недавних пор действовала норма, согласно которой для становления российским гражданином иностранцу нужно отказаться от уже имеющегося. Брилев подчеркнул, что многих это останавливало, но теперь для некоторых, в частности жителей Уругвая, существуют исключения.

Телеведущий также считает, что решение Наталии Орейро стать гражданкой России служит своего рода рекламой.


О намерении уругвайской актрисы и певицы стало известно ранее. По словам Орейро, она почувствовала духовную связь с Россией сразу же, как посетила ее двадцать лет назад. У артистки уже есть около пятнадцати сувенирных паспортов, но теперь она решила получить настоящий.

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