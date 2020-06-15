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15 июня 202016:06

В белорусском Белгазпромбанке ввели временную администрацию

EPA

Национальный банк Белоруссии ввёл временную администрацию в ОАО "Белгазпромбанк", который последние 20 лет возглавлял претендующий на пост президента страны Виктор Бабарико.

Это сделано для защиты интересов вкладчиков и кредиторов Белгазпромбанка, — поясняется в заявлении белорусского регулятора.

Акционеры Белгазпромбанка заявили, что Нацбанк, сменив руководство Белгазпромбанка, грубо нарушает  международное законодательство. Белгазпромбанк работает в Белоруссии с 1990 года. Российским "Газпрому" и "Газпромбанку" принадлежит по 49,8% акций банка, Госкомимуществу Белоруссии — 0,097% акций.

Ранее Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии заявил о собранных уликах причастности Бабарико к противоправной деятельности, включая вывод средств за рубеж. Сообщалось о задержании топ-менеджеров банка и других компаний, обысках, изъятии более 4 миллионов долларов. Бабарико заявил о политическом давлении. Цель этого дела — недопустить его к выборам президента страны.

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