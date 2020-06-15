Facebook готова отказаться от контента СМИ

Социальная сеть Facebook категорически отвергает призывы поделиться доходами от рекламы с местными новостными организациями, утверждая, что технологические компании не должны брать на себя бремя поддержки средств массовой информации.

Австралийской комиссии по конкуренции и потребителям (Australian Competition and Consumer Commission; ACCC) поручили создать обязательный кодекс поведения для технологических компаний в ответ на сокращение рекламной индустрии во время пандемии коронавируса.

Правительство страны ясно дало понять, что хочет, чтобы технологические компании платили местным медиа-компаниям за использование их контента.

Часть предложений австралийского регулятора направлена на то, чтобы обязать конкретно Facebook и Google платить за новостные ссылки на своих платформах, что будет способствовать увеличению доходов медиа-компаний.

В своем обращении к ACCC в понедельник, представители Facebook заявил, что существует "здоровое, конкурентное соперничество" между соцсетями и издателями новостей, сообщает The Guardian.

При этом, в Facebook отметили, что могут убрать новости со своей платформы без какого-либо серьезного влияния на бизнес компании, так как новости составляют лишь "очень небольшую часть" того, что пользователи видят в своих новостных лентах.

"Несмотря на снижение уровня вовлеченности в новостной контент, за последние два года наблюдался [...] рост доходов, что свидетельствует как о том, что новостной контент в значительной степени заменяется другим контентом для наших пользователей, так и о том, что новости не приносят значительной долгосрочной ценности для нашего бизнеса", — пишет компания.

Руглятор ставит на обсуждение вопрос о том, могут ли медиа-компании коллективно бойкотировать такие платформы, как Facebook, если американский технологический гигант не согласится предоставить издателям и СМИ больше поддержки.

Facebook заявила, что частные технологические компании не несут ответственности за вложение денег в медиа-индустрию. "Нельзя ожидать, что две частные компании, Facebook и Google, будут нести ответственность за поддержку общественного блага и решение проблем, с которыми сталкивается австралийская медиа-индустрия," — пишет Facebook.

Хотя этот конкретный случай происходит в Австралии, проблема более глобальная. Власть социальных медиа и их влияние на бизнес-модели издателей новостей возросло, так как компании могут определять, как трафик направляется на новостные сайты.