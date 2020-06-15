Котяков: выплаты получили родители 19,8 млн детей

Единовременные выплаты в 10 тыс. рублей для детей от 3 до 16 лет перечислены для 19,8 миллиона детей, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе совещания о реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Министр напомнил, что право на ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей в апреле, мае и июне получили семьи с детьми в возрасте до 3 лет. Минтруд перечислил выплаты для 4,2 миллиона детей в этой овзрастной категории.

Котяков сообщил, что был увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Министр сообщил, что ежемесячная выплата 540 тысячам семей будет составлять 6 752 рубля.

Ежемесячные выплаты малоимущим семьям, воспитывающим ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, начались с 1 июня. Мера была разработана и нормативно поддержана на федеральном уровне, что позволило обращаться за пособием дистанционно, без сбора дополнительных справок. Выплаты по половине прожиточного минимума на ребенка уже сейчас получают родители свыше 688 тыс. детей, отметил Котяков.

Если оба родителя остались без работы, то таким семьям предоставляется дополнительная поддержка. Около 280 тысяч безработных граждан уже получают доплаты по три тыс. рублей на 450 тыс. несовершеннолетних детей, отметил министр.

По подсчетам Минтруда, принятое решение распространить такую выплату на всех безработных с детьми увеличит ее охват на 1 млн детей и еще на 650 тыс. безработных.