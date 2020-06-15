Директора магазина уволят из-за санитайзера, проданного под видом детской воды

В одном из супермаркетов Санкт-Петербурга продавали санитайзер для рук в бутылках из-под детской питьевой воды. Одну из таких бутылок купила местная жительница и дала ребенку. В результате малолетней девочке пришлось промывать рот и давать активированный уголь, а директора магазина пообещали уволить.

О происшествии в питерской "Пятерочке" сообщила мама пострадавшего ребенка. Она описала случай в соцсети. Женщина не подозревала о том, что в бутылке с детской водой, которую принес из магазина ее муж, окажется дезинфицирующее средство. По ее словам, колпачок для питья при открытии бутылки был "герметично закрыт и характерно хрустел при открытии". Родители девочки проверили вторую бутылку с водой, купленную там же, и в ней тоже оказался антисептик.

В результате происшествия компания X5 Retail Group провела проверку и решила уволить руководство магазина. Проверка показала, что сотрудники "Пятерочки" подготовили две бутылки антисептического средства для внутреннего пользования, но "в результате проявленной халатности директора и администратора магазина" санитайзер попал на полку с водой. Как передает РИА Новости, данные сотрудники будут уволены.

Ритейлер также пообещал после случившегося провести проверки во всех магазинах сети и дополнительно проинструктировать персонал.

В марте сообщалось об инциденте в одном из подмосковных детсадов. Там пятеро воспитанников остались без присмотра и отравились крысиным ядом. Как выяснилось, один из детей достал отраву с полки и раздал ее другим.