Новосибирский зоопарк возобновит работу по новым правилам

Новосибирский зоопарк готовится возобновить работу после большого перерыва, связанного с эпидемией COVID-19. Как уточнила пресс-служба мэрии города, уже подготовлен перечень санитарно-эпидемиологических правил.

Как рассказал директор Андрей Шило, зоологический парк за день смогут посетить максимум три тысячи человек. Пускать их будут из расчёта 50 человек на один гектар, чтобы люди могли соблюдать дистанцию. За количеством посетителей проследят датчики на входе. Ограничения распространятся и на продажу билетов (только в электронном виде). Например, с 9 часов до 11 будет продано 600 билетов, с 11 до 13 — еще 600. Регулярно будет проводиться дезинфекция территории и объектов. Кроме того, для всех посетителей обязателен масочный режим, контролировать который будут охранники и волонтеры.

За время эпидемии бюджету зоопарка был нанесен серьезный ущерб, информирует ГТРК "Новосибирск". В месяц заведению необходимо около 31 миллиона рублей. До коронавируса посетители позволяли полностью окупать затраты на покупку кормов животным, зарплату сотрудников, коммунальные платежи. По заверениям мэра города Анатолия Локоть, в ближайшее время вопрос о возможности открыть зоопарк будет обсуждаться на заседании областного штаба.