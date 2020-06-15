Профессор из Оксфорда: меньшинства не пойдут на компромисс

Проблема беспорядков и в США, и в Англии – это не вопрос борьбы за права человека, а борьба за идентичность и деньги, сказал в эфире телеканала "Россия 1" доктор наук Максим Шашенков (Оксфордский университет).

"Меньшинства не пойдут на компромисс, не будут интегрироваться, они требуют поменять идентичность западных обществ. С точки зрения истории — это огромный вызов, вызов всему Западу и всему человечеству", — подчеркнул аналитик.

По его словам, сработало правило бумеранга: война, которую Запад развязал за свои ценности, теперь пришла в западное общество.

Максим Шашенков отметил, что ситуация в Великобритании отличается от американской. "В США, где был реальный расизм, борьбу ведут чернокожие граждане, а в Англии речь идет о мигрантах из бывших колоний".



Цветное население предъявляет белым материальный счет. "Нам нужны не только равные права, — говорят они, — нам нужна компенсационная экономика. Вы нас эксплуатировали, теперь вы должны нам заплатить за это".

Вслед за США беспорядки захлестнули столицу Великобритании. В Лондоне проходят акции протеста против расовой дискриминации. Демонстранты исписали краской памятник Черчиллю, установленный на парламентской площади в центре города. Кроме того, активисты атаковали памятник Махатме Ганди.

Комментируя осквернение памятников, Максим Шашенков сказал, что "не стоит судить великих людей XIX и XX века современными критериями".

Во время беспорядков в Лондоне, которые прошли 13 июня, пострадали 23 полицейских, более были 100 человек задержаны. Акции протеста устроили футбольные болельщики и сторонники правых политических взглядов, которые таким образом решили поддержать движение за права чернокожих Black Lives Matter.