Профессор из Оксфорда: меньшинства не пойдут на компромисс

Сейчас
Протестующие в Британии требуют убрать статую "расиста" Ганди
Эксклюзив
-
Откуда берутся эпидемии
- Путин анонсировал российский контргиперзвук
- Леонид Рошаль о масках: ничего не закончилось
Картина дня
-
Путин дал первое интервью за время пандемии
- Пол Уилан получил 16 лет колонии строгого режима
- Волгоградский подросток планировал взорвать однокашника и работника школы
- Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
- Британцы сняли скучный сериал про Скрипалей
Самое читаемое
-
Модный приговор: Zara и Bershka закрываются по всему миру
- В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
- От отелей потребуют отчета о заселении вместе неженатых людей
- Путин анонсировал российский контргиперзвук
- Незаметный и коварный: биолог назвала скрытые симптомы коронавируса
- Ко Дню России в Новочеркасске вывесили баннеры с ошибкой. Ее "исправили" жители
Телеканал "Россия"
-
Остросюжетная мелодрама "Анка с Молдаванки". Смотрим прямо сейчас
- Ко дню рождения Сергея Маковецкого: 10 фильмов с участием народного артиста
- Судьба Марины Есипенко. "От Никиты Джигурды меня спас Олег Митяев"
- Смотрите лучшие скетчи юмористического шоу "100ЯНОВ"
- Многосерийная драма "Ненастье" – на телеканале "Россия"
Вести.Экономика
-
Сколько должна стоить нефть и как долго цены будут расти?
- В июне рублю будет вполне комфортно
- Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
- "Газпрому" грозит штраф в 50 миллионов евро по делу Nord Stream 2
- Мантуров: выпуск и продажи автомобилей в России сократятся 2020 году на 15-30%
Вести.Hi-tech
-
Дизайн Sony PlayStation 5 представлен официально
- Россиянин разработал самый точный в мире алгоритм выявления дипфейков
- "Яндекс" запустил сервис "Телемост" - аналог Zoom
- iPhone 12 показали в виде металлических макетов
- Крушение российской "летающей мясорубки". Видео
Авто.Вести.Ru
-
АвтоВАЗ сертифицировал обновленный универсал Lada Largus
- После отмены карантина в Москву вернулись автомобили и пробки
- Детали роскошных Aurus будут делать с КамАЗом, а моторы ставить на самолеты
- Официально: базой нового пикапа Volkswagen Amarok станет Ford Ranger
- Новая Skoda Octavia получила версию Scout
Вести в 20.00
-
Эксклюзивное интервью Собянина и Воробьева
- Ефремова привели на допрос
- Денис Проценко лечит больных в Дагестане
Вести-Москва
-
Магия по телефону: в Москве разоблачили экстрасенсов-мошенников
- Дорожный эксперимент: автомобилистам разрешат перестраиваться в тоннелях
- Более тысячи москвичей стали донорами крови с антителами к COVID-19
- Московский зоопарк открывается: по каким правилам теперь можно посмотреть на животных
Вести.Регионы
-
Областной суд поставит точку в деле о "мальчике на гречке"
- Балтфлот провел учения "Искандеров" на фоне маневров НАТО
- ЧП в Кимрах: при аварии на гидроцикле погибли люди
- Полицейские задержали участников массовой драки в Казани
- В Норильске собрали 25 тысяч кубометров топливно-водяной смеси
Вести.Наука
-
Биологи погрузили мышей и крыс в "зимнюю спячку"
- Обнаружена сверхмассивная чёрная дыра с бьющимся "сердцем-долгожителем"
- Российский телескоп составил первую подробную карту неба в жёстких рентгеновских лучах
- Новый цемент для лечения переломов восстановится сам
- Яйцеклетка человека сама выбирает себе "мужчин"
Телеканал "Культура"
-
Спектакли в телеэфире. Новые встречи с любимыми постановками
- Человек-счастье: Славе Полунину - 70
- Изменены правила выбора номинантов на «Оскар»
- Кинофестиваль имени А. Тарковского «Зеркало» пройдет онлайн
Москва 24
-
Как обезопасить себя от укусов клещей на прогулках в парках Москвы
- Пихта, пиявки и куркума: поможет ли народная медицина в профилактике COVID
- Во сколько обойдется отдых на российских курортах
- Психологи МЧС дали рекомендации по выходу из режима самоизоляции
- Горожан призвали не утолять жажду спиртным