Семья Захарова отказывается от 100 миллионов Ефремова

Родственники водителя Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, не примет денежную компенсацию от актера. Об этом сообщил адвокат семьи Александр Добровинский.

"Семья еще раз высказала свою позицию: никаких компенсаций семья принять не может и не хочет, – цитирует адвоката ТАСС. – Сведения о том, что им предлагалась компенсация в 100 миллионов рублей, является полной глупостью и абсурдом".

По словам Добровинского, родным погибшего стоит согласиться с позицией прокурора, "не более и не менее".

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ефремов готов выплатить близким Захарова 100 миллионов.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня. Актер на джипе выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в фургон Lada. Управлявший "Ладой" Захаров получил серьезные травмы и скончался в больнице. Его похоронили в его родном поселке в Рязанской области.

Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов был пьян, кроме того, в его крови нашли следы наркотиков. По факту ДТП возбудили уголовное дело о "пьяном" вождении, повлекшем смерть человека. По этой статье Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Актер признал вину, назвав происшествие чудовищным. Он записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего и заявил, что готов оказать любую помощь. Родные Захарова назвали эти извинения запоздалыми и сочли, что говорить о мирном урегулировании ситуации "слишком поздно".

В данный момент Ефремов находится под домашним арестом.