Магия по телефону: в Москве разоблачили экстрасенсов-мошенников

Они обещали снять порчу и излечить от болезней, но вот с предсказанием собственного будущего возникли проблемы. В Москве ликвидировали колл-центр экстрасенсов, которые продвигали свои услуги через рекламу на телеканалах. Целебную силу звонков подпитывали крупные денежные переводы от доверчивых клиентов.

Неуверенно, почти шепотом — вряд ли в этом голосе потерпевшие узнают тот, что звучал в телефоне, когда от людей буквально требовали оплатить услуги экстрасенсов. Рабочий инвентарь — с десяток мобильных телефонов, банковские карты, USB-накопители. Все предельно просто и никакой магии — она заканчивалась ровно в тот момент, когда на счет мошенников поступали деньги.

- Сходили свечку поставили в церковь. Мол, вам надо заплатить 14 тысяч. Сказали, что завтра обряд проведем, и с вами будет все хорошо.

Схема стара и давно известна: прямо с телеэкранов так называемая потомственная гадалка обещает разобраться со всеми проблемами, стоит только позвонить по указанному номеру. Обряд проводят сразу по телефону. А чтобы все сработало наверняка, нужно заплатить. Но и на этом работа, а точнее, обработка клиентов не заканчивалась. Экстрасенсы продолжали звонить и находить новые способы выкачивания денег.

- У нас продолжались сеансы, и за каждый сеанс я платила. Было много сеансов. В конечном итоге я заплатила 1 миллион 750 рублей.

С теми же трудностями, но уже без средств на существование остались более 50 человек. Мошенники старались вытянуть все до последней копейки.

"По предварительным данным, общая сумма ущерба превышает 5 миллионов рублей. Следственным управлением Управления внутренних дел по Северо-Западному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено 9 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ", — сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ.

Жажда легкой наживы стоила мошенникам свободы. Пятерых уже взяли под стражу, остальные до суда находятся под подпиской о невыезде.