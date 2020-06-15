Умер первый министр здравоохранения РФ Андрей Воробьев

В возрасте 91 года не стало первого министра здравоохранения России, академика РАН, советского и российского ученого-гематолога Андрея Воробьева. Об этом рассказал на своей странице в Facebook сын умершего Павел. Причина смерти не поясняется.

По словам близкого родственника, Воробьев скончался в понедельник, 15 июня, в 12:30. Сын отметил, что его отец спас огромное число людей.

Информацию о смерти подтвердил генеральный директор НМИЦ гематологии Минздрава России Валерий Савченко. Он обратил внимание на то, что Воробьев — его учитель, гениальный врач, который прошел очень тяжелый путь и создал институт в том виде, в котором он существует сейчас, сообщает ТАСС. Савченко отметил, что Андрей Иванович — выдающийся и очень необычный человек.

Андрей Воробьев учился в 1-м Московском медицинском институте. С 1953 по 1956 год он работал врачом в Волоколамской районной больнице. В 1966-м Воробьева назначили заведующим клиническим отделом Института биофизики Минздрава СССР. В 1987-м Андрей Иванович был избран академиком Академии медицинских наук Советского Союза, в том же году он стал директором Института гематологии и переливания крови. С 1991 по 1992 год Воробьев был министром здравоохранения РСФСР.