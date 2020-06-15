Полицейские нашли водителя, сбежавшего в лес после наезда на семью в Воронеже

Воронежские полицейские отчитались о поимке предполагаемого виновника ДТП, сбившего семью на улице 9 Января вечером в минувшую субботу, 13 июня.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, правоохранители выяснили, что за рулем автомобиля Audi, сбившего 32-летнего мужчину и 31-летнюю женщину, находился 42-летний местный житель.

Напомним, что семейная пара, попавшая под удар неуправляемой машины, была вместе с четырехлетним ребенком. По счастливой случайности малыш не пострадал. После аварии водитель покинул место инцидента и скрылся в ближайшей лесополосе.

В отношении автомобилиста составлены три административных протокола. Кроме того, в настоящее время по факту произошедшего ЧП проводится проверка, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело.