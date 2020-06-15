15 июня 202016:52

Обнаружены следы гигантского мезозойского двуногого крокодила

Палеонтологи нашли сотню следов огромного крокодилообразного существа, более ста миллионов лет назад бродившего на двух ногах по нынешней Южной Корее. Этот факт немало удивил учёных, ведь способность ходить на двух конечностях крайне неожиданна для крокодиломорфов.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Scientific Reports группой во главе с Энтони Ромилио (Anthony Romilio) из Квинслендского университета.

110-120 миллионов лет назад по современной Азии прогуливалось существо, оставлявшее отпечатки размером 18-24 сантиметра. Судя по этим цифрам, длина существа от носа до кончика хвоста составляла 3-4 метра.

Изучив следы, исследователи пришли к выводу, что их оставил древний родственник современных крокодилов. На это чётко указывал характер отпечатков. Ведь динозавры, как и их современные родичи птицы, при ходьбе опирались на длинные пальцы. У крокодиломорфов же, как и у человека, основную тяжесть тела принимает на себя сама стопа.

На основе этих скромных данных специалисты отнесли существо к ранее неизвестному виду рода Batrachopus, который назвали Batrachopus grandis. Название отражает солидные габариты животного: оно было в 6-7 раз больше известных собратьев по роду.

Отпечатки задних лап животного прекрасно сохранились, а вот отпечатков передних не оказалось совсем.
Фото Seul Mi Bae.

Находка более чем ста следов замечательна уже потому, что крокодилообразные существа не характерны для Азии того периода. Но было и обстоятельство, удивившее палеонтологов по-настоящему: в окаменелостях полностью отсутствовали следы передних лап.

Может быть, они просто не сохранились до наших дней? Специалисты исключают такой сценарий, ссылаясь на прекрасное состояние следов. В них можно рассмотреть даже рисунок чешуи животного и тонкие детали подушечек пальцев. Очень трудно объяснить, как отпечатки задних лап могли сохраниться настолько хорошо, а отпечатки передних - не сохраниться вообще.

Палеонтологи обратили внимание ещё на одну странность. Дорожка следов была слишком узкой для такого гиганта.

Поясним. Конечности современных крокодилов (и их известных ископаемых родичей) прикреплены к туловищу так, что при ходьбе бедренные кости располагаются почти параллельно земле. Проще говоря, крокодил ходит "раскорякой". Поэтому он оставляет дорожку следов, которая намного шире его туловища. Этим он отличается от млекопитающих, у которых следы задних конечностей отстоят друг от друга лишь на ширину таза (поскольку при ходьбе бедренные кости расположены вертикально).

Но B. grandis оказался исключением из правил. По образному выражению соавтора исследования Кёна Кима (Kyung Kim) из Национального образовательного университета Чинджу, животное ставило ноги так близко друг к другу, как будто шло по канату.

Ко всем странностям добавлялось отсутствие каких-либо следов волочения хвоста. Учитывая прекрасно сохранившиеся отпечатки задних лап, хвост тоже должен был оставить заметный след. Если он, конечно, волочился по земле.

Реконструкция возможного облика особей вида Batrachopus grandis.
Иллюстрация Anthony Romilio.

Все эти загадки палеонтологи разрешили с помощью одного смелого, но изящного допущения. Они предположили, что B. grandis ходил на двух ногах, хотя этого и трудно ожидать от крокодиломорфа.

Это объясняет, почему нет отпечатков передних лап: они просто не касались земли. Кроме того, передвижение на двух ногах предполагает, что при ходьбе они располагались вертикально, как у млекопитающих. Поэтому нет ничего удивительного в том, что дорожка следов получалась узкой.

Наконец, в этом случае хвост рептилии не волочился по земле. Палеонтологи считают, что силуэтом B. grandis напоминал хищных динозавров (несмотря на то, что сам он к динозаврам не относится). Его задние конечности располагались вертикально, а туловище и хвост - горизонтально.

Разумеется, пока не найдены кости этого существа, сведения о его анатомии остаются косвенными.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о следах хищного динозавра рекордного размера. Писали мы и о том, что многие древние крокодилы были вегетарианцами.

Текст: Вести.Наука

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