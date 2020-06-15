Легкоатлетка Гладких дисквалифицирована на четыре года за допинг

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в соответствии с решением Дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства "РУСАДА" дисквалифицировала спортсменку Анну Гладких на четыре года.

25-летняя бегунья из Свердловской области признана нарушившей Общероссийские антидопинговые правила. В ее допинг-пробе обнаружена запрещенная субстанция.

Срок дисквалификации – четыре года, начиная с 19 мая 2020 года. Как сообщает пресс-служба ВФЛА, результаты Гладких, показанные с 2 июня 2015 года, подлежат аннулированию.