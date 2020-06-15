В Москве произошла перестрелка, ранены два инспектора ДПС и нападавший

В Москве на Ленинском проспекте произошла перестрелка. По информации очевидцев, были ранены три человека — два инспектора ДПС и один нападавший.

Стрельба началась после того, как сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль такси, водитель которого открыл огонь. Нападавший, по предварительным данным, был один.

По информации ТАСС, стрелявший находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.