Ростов-на-Дону получил из Москвы 60 троллейбусов

Московские троллейбусы поедут по улицам Ростова-на-Дону. Столица передала южному областному центру 60 троллейбусов. Все машины низкопольные, оборудованы устройством для транспортировки маломобильных граждан. Кроме того, сообщили в пресс-службе администрации донской столицы, транспорт в хорошем состоянии и не требует ремонта.

Новый общественный транспорт поедет по семи городским маршрутам. Шесть из них действующие, один маршрут — удалось восстановить, благодаря столичным поставкам.

Как передает ГТРК "Дон-ТР", соглашение о безвозмездной передаче троллейбусов было заключено в 2019 году. В Москве постепенно начали ликвидировать троллейбусные линии, что послужило хорошим подарком для многих городов. Так, Депутат Госдумы Александр Агеев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением рассмотреть возможность безвозмездной передачи части парка московских троллейбусов Новосибирску, Барнаулу и Омску по причине отмены в центре столицы троллейбусных маршрутов. Ранее 10 троллейбусов Москва подарила Севастополю.