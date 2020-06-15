Турецкие компании отказываются платить "Газпрому"

Турецкие компании накопили долг в размере около 2 миллиардов долларов за поставки газа перед российским "Газпром" и отказываются платить, сообщила The Wall Street Journal.

Семь частных турецких компаний ранее в обмен на скидки взяли на себя обязательство покупать большие объемы газа у "Газпрома" по долгосрочным контрактам "бери или плати". Но из-за пандемии и падения промышленного производства приобрели менее 15% от согласованных объемов в прошлом году и не смогли выполнить обязательства по оплате.

Турецкие компании-должники пока проводят консультации с "Газпромом". Если переговоры не приведут к общему решению, то проблему придется решать на межгосударственном уровне.

Турция с 2007 года была вторым по важности и объемам рынком для "Газпрома". Газ в страну поставляется через Чёрное море — по газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток" (введен в начале 2020 года). Проектная мощность первого — 16 миллиардов кубометров в год, второго — 31,5 миллиардов кубометров ежегодно.

Турция в 2019 году сократила закупки импортного газа на 10%, при этом поставки "Газпрома" рухнули на 40% из-за роста поставок в Турцию из Азербайджана и закупок сжиженного газа.

Поставки российского газа в Турцию продолжили сокращаться в феврале — в 2 раза, а апреле - уже в 4,6 раза. В целом экспорт газа из России сократился из-за пандемии, но остальные страны-клиенты "Газпрома" следуют контракту и своевременно оплачивают счета. Крупнейшим покупателем российского газа стала в апреле Италия — 1,966 миллиарда кубометров (- 5% в годовом выражении), затем идут Белоруссия — 1,496 миллиарда кубометров (- 9%), Германия — 1,057 миллиарда (падение в три раза) и Франция — 1,037 миллиарда кубометров (- 9%). Поставки газа в Польшу увеличились в 29 раз до 731 миллиона кубометров, в Австрию — на 5% до 1,049 миллиарда кубов.

По прогнозу "Газпрома", экспорт газа снизится в 2020 году на 16,4% до 166,6 миллиарда с 199,2 миллиарда кубометров в 2019 году, а средняя цена газа упадет на 37% до 133 долларов за 1 тысячу кубов с 210,6 доллара за 1 тысячу кубометров в 2019 году.