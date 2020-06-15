15 июня 202017:42

"Они тонут": очевидцы сняли на видео гибель людей после ЧП с гидроциклом в Кимрах

Youtube.com/Tverigrad

Свидетели трагедии в Тверской области запечатлели на видео гибель двух человек, утонувших после опрокидывания гидроцикла на реке Волге в Кимрах в минувшее воскресенье, 14 июня.

 

Автор ролика начал съемку сразу после того, как люди оказались в воде. Судя по голосам за кадром, очевидцами ЧП оказались дети, которые не сумели оказать помощь терпящим бедствие.

Как сообщалось ранее, на гидроцикле находились три человека. Местные СМИ уточняют, что погибли 34-летний мужчина и 12-летний мальчик. Девочка двенадцати лет сумела выбраться на берег, так как удержалась на поверхности воды благодаря спасательному жилету.

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