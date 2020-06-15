Навального подозревают в клевете на ветерана войны

Алексей Навальный стал фигурантом очередного уголовного дела. Его возбудили московские следователи по обвинению в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Видеоролик с ветераном войны Игнатом Артеменко с его позицией по поправкам в Конституцию был размещен на одном из федеральных информационных ресурсов. 2 июня 2020 года Навальный разместил этот видеоролик в своих аккаунтах в соцсетях, сопроводив его заведомо ложными сведениями, порочащими честь 93-летнего ветерана.

После этого у пожилого человека случился сердечный приступ. Распространения клеветы среди широкого круга лиц следователи главка следственного управления Следственного комитета по Москве оценили по части 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса России ("Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении"), сообщает "Интерфакс".

Наказание по статье о клевете предполагает штраф до миллиона рублей либо обязательные работами до 240 часов.

Разобраться правоохранительным органам в оскорблении ветерана предложил первый замсекретаря Общественной палаты России Вячеслав Бочаров.