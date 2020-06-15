Рухнувший под Мурманском мост создал преграду нерестящейся семге

Рухнувший мост под Мурманском создал проблему для идущей на нерест рыбе. Пути миграции семги перегородили упавшие конструкции переправы. Навстречу плывущему вверх по реке атлантическому лососю скатываются мальки и нерестящиеся повторно.

Как передает ГТРК "Мурман", Главрыбвод уже сообщил о ситуации в Прокуратуру и территориальное управление в Североморске. Сейчас в ведомстве устанавливают ущерб, нанесенный биологическим ресурсам и их среде обитания.

Напомним, железнодорожный мост рухнул под Мурманском 1 июня во время ремонтных работ. Одну из опор переправы паводком подмыло двумя днями ранее. В результате ЧП никто не пострадал, но правительство региона ввело режим ЧС в Кольском районе. Восемнадцать составов встали в Мурманской области.