Стрелявший по московским полицейским прохожий скончался

Мужчина, ранивший в Москве двух сотрудников ГИБДД на Ленинском проспекте, 25-летний уроженец республики Ингушетия, скончался в больнице, по информации РИА Новости.

Ранее сообщалось, что прохожий напал на сотрудников ДПС во время проверки документов у таксиста. Двое полицейских были ранены, однако ответным огнем они сумели нейтрализовать стрелка.

По предварительной информации, нападавший использовал газовый пистолет, переделанный в боевой.

В настоящее время по месту жительства мужчины, открывшего огонь по полицейским, ведутся обыски. СК РФ возбудил уголовное дело по факту стрельбы.