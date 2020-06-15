В Следственном комитете опровергли гибель стрелка по московским полицейским

В Следственном комитете опровергли информацию гибель мужчины, устроившего стрельбу по сотрудникам ГИБДД.

"Он жив, находится в больнице", — процитировали в РИА Новости слова Юлии Ивановой, представителя Следственного комитета по городу Москва.

Ранее сообщалось, что прохожий на Ленинском проспекте напал на сотрудников ДПС во время проверки документов у таксиста. Двое полицейских были ранены, однако ответным огнем они сумели нейтрализовать стрелка.

По предварительной информации, нападавший использовал газовый пистолет, переделанный в боевой.

Раненные полицейские и напавший на них мужчина были госпитализированы в тяжелом состоянии.