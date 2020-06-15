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Коронавирус 8 минут назад

15 июня 202020:40 Алексей Петров

Ситуация с COVID-19 в регионах: ограничения снимают, но борьба не закончена

Ситуация с COVID-19 в регионах: ограничения снимают, но борьба не закончена

Долгожданный курортный сезон стартует на юге России. В понедельник, 15 июня, в сочинской Красной поляне возобновили горнолыжный сезон. Десятки сноубордистов и лыжников уже собрались в долине, где для них собрали снег с северных склонов. Кроме июньского снега и горных пляжей по окрестностям можно кататься на самокатах и велосипедах – заработали пункты проката. Кроме того, в Краснодарском крае вновь открыты торговые центры и МФЦ.

Двери для отдыхающих открывает и Крым. Отели и пансионаты Черноморского побережья уже принимают туристов с местной пропиской. Но обязательная обсервация для въезжающих из других регионов отменена, и с 1 июля в регионе официально стартует курортный сезон.

Но ослаблять эпидемический контроль еще рано. Ситуация в регионах, за счет которых держится суточный прирост выявляемых заражений, – тема совещания оперативного штаба, которое провел премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ограничения постепенно снимают, но борьба с болезнью не закончена. В тех регионах, куда коронавирус пришел позже, все еще много людей с выявленным заболеванием.

"Министерство здравоохранения направляет туда специальные выездные бригады врачей, куда входят опытные профессиональные медики. Они помогают выявлять новые случаи и эффективно организуют лечение заболевших, а также консультируют местных врачей по наиболее тяжелым пациентам, – отметил Мишустин. – Примером такой работы может стать ситуация в Дагестане. Там удалось не только наладить оказание медицинской помощи или лекарственное обеспечение, но и значительно снизить число новых заражений. Эта работа будет продолжена. Каждый регион, которому понадобится помощь из федерального центра, получит ее оперативно".

В Дагестане удалось взять ситуацию под контроль за три недели. Тестировать стали больше в разы. Уже создается резерв плазмы и база тех, у кого есть антитела. Врачи действовали совместно с Минобороны, Роспотребнадзором и ФМБА. Опыт бесценный. Специалисты федеральных клиник готовы прийти на помощь в любой момент – они уже отработали в 11 регионах страны.

"Завтра планируется выезд специалистов в Амурскую область. Также мы направляем совместно с Башкирией специалистов федеральных и региональных в Карачаево-Черкесию. Мы направляем специалистов на Камчатку", – сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

За ситуацией на Камчатке следят с особым вниманием. Там больше всего зараженных на сто тысяч жителей среди дальневосточных регионов, а средний ежесуточный прирост заразившихся – около 4 процентов, то есть примерно на 1,5 процента выше, чем в целом по Дальнему Востоку. На месте работают три бригады военных врачей из Хабаровска, медики из Москвы и Владивостока.

Главный принцип – действовать на опережение, чтобы предотвратить резкое ухудшение самочувствия.

Минздрав продолжает наращивать количество тестов: в России за сутки их проводится около 300 тысяч. Всего их сделано более 15 миллионов.

"Россия – первая страна, которая не останавливает этот процесс и после того, как темпы распространения инфекции стали снижаться. Это важно для оценки ситуации в целом, но прежде всего для снижения числа тяжелых случаев. Ведь благодаря вовремя сданному тесту можно быстрее выявить болезнь и начать лечение, – отметил российский премьер. – В ряде ведущих европейских стран также начали движение по этому пути, что подтверждает прогрессивность российского подхода".

Благодаря медикам регионы один за другим возвращаются к привычной жизни. Например, в Удмуртии снова заработали кафе и рестораны. Рекомендации Роспотребназдора сотрудники, кажется, вызубрили наизусть.

"Главное – это расстояние между столами, наличие масок и перчаток у персонала, санитайзеры в заведении, контроль температуры персонала при приходе на работу", – рассказал директор сети кафе в Ижевске Максим Коновалов.

Постепенно готовятся к открытию и фитнес-клубы. Все спортивные снаряды регулярно протирают, а между тренажерами увеличили расстояние.

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