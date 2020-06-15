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Столкновения на расовой почве 5 минут назад

15 июня 202020:46 Валентин Богданов

Беспорядки в США: очередная смерть — очередная волна протестов

Беспорядки в США: очередная смерть — очередная волна протестов

В Атланте началась очередная массовая акция протеста. Организаторы обещают вывести на улицы американского города около пяти тысяч человек. Повод — выразить недовольство тем, как расследуют смерть Рейшарда Брукса, погибшего от рук полиции. Ситуация в Атланте грозит в любой момент выйти из-под контроля.

Возмущенные убийством Рейшарда Брукса пришли под Капитолий штата Джорджия требовать реформ и протестовать против полицейской жестокости. Толпа собралась на улице Мартина Лютера Кинга младшего рядом с его статуей. Атланта — родной город борца за права чернокожих американцев. "У меня есть мечта, но сбыться ей пока так и не пришлось", — говорил Кинг.

Пока одни митингуют, другие делают бизнес. Тут и там снуют торговцы майками с фотографиями погибших от рук полиции. Самое большое фото — Джордж Флойда. Брукса допечатать еще не успели.

Стихийный мемориал в память о Рейшарде Бруксе — прямо у ограды закусочной Wendy's, возле которой его убили. Заведение сгорело дотла. У полиции Атланты все больше подозрений, что неспроста. Тут, вероятно, готовился второй Миннеаполис.

Съемка руин с воздуха — так все выглядело в ночь протестов. Пожарные предпочитали не вмешиваться. Рядом полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом. Где-то в толпе скрылась и поджигательница. Полицейские обещают 10 тысяч долларов за информацию о белой женщине в маске, которая якобы подожгла ресторан. Ее случайно сняли очевидцы. Какую организацию представляла поджигательница или действовала сама, пока не ясно, но радикалов тут хватает и своих.

Внезапно у закусочной становится жарко. К месту убийства Брукса с гудками подкатывает колонна. Ситуация выходит из-под контроля практически моментально. На улице появляется молодежь — она перегораживает движение. Полицейские предпочитают не вмешиваться.

Смерть Рейшарда Брукса чернокожая молодежь считает беззаконием. Вся беседа двух патрульных с ним попала на нагрудную камеру одного из полицейских. Вызвали их потому, что он уснул в своей машине, перегородив заезд к той самой закусочной. Брукс подышал в трубочку — алкотестер показал превышение. Сколько и чего пил, объяснить он не смог. Завязалась борьба, в которой Брукс сумел выхватить у одного из полицейских тазер — электрошоковый пистолет. В результате пострадавшего настигли выстрелы. Уже готовы отчеты судмедэкспрета округа Фултон. Из него следует, что пуль было две, а Брукс умер от кровопотери.

Имена полицейских известны. Стрелявший Гаррет Рольф уволен, Девин Бронсон отстранен. Не дожидаясь открытия дела, в отставку подала глава полицейского департамента Атланты Эрика Шилдс. Место белой уволившейся начальницы займет чернокожий зам.

В Twitter Трампа про Брукса — по-прежнему тишина. Американского президента беспокоит ситуация в Сиэтле, где часть города существует в виде автономной зоны, что не подчиняется ни местным властям, ни полиции.

"Кто-нибудь заметил, как мало захват Сиэтла левыми радикалами обсуждается в СМИ, которые публикуют вымышленные новости? Это происходит во многом нарочно, потому что они знают, какое политическое значение имеют подобные слабость и некомпетентность. Мэру Сиэтла и губернатору штата Вашингтон должно быть стыдно. Это легко исправить", — написал Дональд Трамп.

В свои руки ситуацию попыталась взять группа американских патриотов. Со звездно-полосатыми флагами в руках они зашли в зону, чтобы дать понять — капитолийский холм в Сиэтле — это все еще территория США. На пришедших тут же накинулись, флаги отобрали, гостей вытеснили. Прогнали и чуть не избили и христианского проповедника, который зашел в автономную зону, чтобы призвать анархистов к покаянию. После изгнания из зоны проповедник даже записал обращение к Трампу:

— Господин Трамп, я поддерживаю вас на 100 процентов, но эту ситуацию нужно немедленно взять под контроль, тут творится беззаконие. Мэр города — неудачница, она бесхребетная и не может дать отпор этим людям.

Но в зоне воодушевленные поддержкой мэра Дуркан (она пообещала им целое лето любви) похоже готовятся досидеть до осени — разбивают огороды. Впрочем, вылазки за пределы зоны тоже случаются. Накануне толпа вломилась в офис сиэтлской компании Small Tender — требовала освободить одного из протестующих. Его поймали во время попытки поджечь офис этой фирмы.


Неспокойно не только в Сиэтле. В Ричмонде, например, полицейские обороняют собственный участок. Туда доставили одного из лидеров протеста и толпа собралась, чтобы его отбить. В Нью-Йорке во время очередного митинга мусорным баком разбили стекло припаркованной машины.

Каждый такой ролик — лишний аргумент в копилку тех, кто требует срезать американской полиции финансирование или вовсе ее распустить. Об этом мечтает, например, радикальная конгрессмен из Миннесоты. В Миннеаполисе горсовет проголосовал за роспуск полицейского управления. Впрочем, сотрудники полиции и так уже тише воды и ниже травы.

Полиция в Америке еще работает, но нынешние протесты многих в США приучили — рассчитывать сейчас можно только на себя.

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