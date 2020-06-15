Марко Николич: у "Локомотива" нет времени создавать игровую модель с нуля

Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Марко Николич высказался о победе над "Тамбовом" (1:0) в товарищеском матче, а также рассказал о задаче команды на оставшуюся часть сезона.

"Я бы не хотел много говорить, потому что это всего лишь тренировочная игра, – приводит слова Николича пресс-служба "Локомотива". – Мы играли дисциплинированно. У нас не было множества важных футболистов, но те, кто вышли на поле с "Тамбовом", сыграли неплохо".

Игра против "Тамбова" стала первой для железнодорожников под руководством Николича, сменившего в команде Юрия Семина, с которым руководство "красно-зеленых" решило не продлевать контракт.

"Сейчас у нас нет времени, чтобы создать новую игровую модель с нуля, поэтому мы должны сохранить футбол, в который "Локомотив" играл до этого, и внести в него некоторые изменения. Будет время, когда мы сможем попробовать разный стиль, но сейчас важнее всего результат – мы должны попасть в Лигу чемпионов", – подытожил сербский специалист.

Напомним, "Локомотив" в последнем перед перерывом туре на выезде обыграли "Ростов" (3:1) и с 41 очком занимает второе место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата России железнодорожникам предстоит принять "Оренбург".