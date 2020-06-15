Прямо не отвечал, но обвинил в потере Крыма: Порошенко допросили по делу Януковича

Киев в понедельник, 15 июня, следил сразу за двумя громкими судебными процессами. Один был связан с апелляцией экс-президента Виктора Януковича на приговор по делу о госизмене. Свидетелем на него вызвали другого бывшего лидера Украины — Петра Порошенко. Впрочем, свидетель выступил слабо: за три часа он прямо не ответил почти ни на один вопрос адвокатов. Зато другой суд, над националистом Сергеем Стерненко, вышел куда живее. Причем основные страсти кипели не в зале, а на улице. К чему они привели?

Поход в суд становится для бывшего президента Украины еженедельной рутиной, но сегодня сквозь маску с орнаментом вышиванки Петр Порошенко говорил как свидетель. Он по-своему объяснил, почему "Беркут" не разгонял протестующих:

— Со стороны правоохранительных органов была усталость. 21 февраля де-факто часть подразделений полиции, "Беркута" бросали оружие и сами отступали. Роль Януковича очень преувеличена.

В суд вызвали и бывшего-премьер-министра — Арсения Яценюка. Он отметил:

— Думаю, что апелляционный суд может принять только одно решение — увеличить срок лишения свободы максимум с 13 до 15 лет. Не исключаю, что задействованы все внутри- и внешнеполитические инструменты для того, чтобы отменить приговор Януковичу.

Допрос Порошенко длился три часа, а кортеж экс-президента ждал прямо под знаком "Остановка запрещена". Только под угрозой вызова патруля машины, не включив поворотники, развернулись на пешеходном переходе и отправились в другое место. Порошенко тем временем пытался окончательно потопить предшественника, рассказывая, как легко украинская армия отказалась от Крыма:

— В составе ВСУ было не более 20 процентов боеспособных частей и подразделений. Это является результатом работы Януковича. Армия не имела горючего, аккумуляторных батарей, одежды, бронежилетов.

О том, что 20 тысяч украинских силовиков в те дни добровольно перешли служить в российскую армию, бывший верховный главнокомандующий решил умолчать.

Похоже, за шесть лет реформ украинские силовики действовать эффективно так и не научились — теперь они отступают перед националистами. Вот суд над бывшим лидером "Правого сектора" (запрещена в России) в Одессе, активистом Майдана и участником сожжения людей 2 мая 2014 года Сергеем Стерненко. Теперь его обвиняют в новом убийстве.

Когда девушка подсудимого попыталась прорваться к автозакам, ее сразу отпустили. Устраивать шоу радикалам полиция почти не мешала. Но как только националисты увидели среди прессы тех, кто их не поддерживает, началась стычка. В итоге от здания суда неугодных журналистов попросту выгнали.

Президент Зеленский пока на самоизоляции — коронавирусом болеет его жена. Приходится только онлайн наблюдать, как в Раде критикуют соглашение с МВФ, по которому в обмен на транши придется повышать цены на газ для населения, оптимизировать школы, приватизировать крупные предприятия.

"Если у Украины не хватает интеллекта составлять такие документы и защищать национальные интересы, так не надо и эти должности занимать", — заявила народный депутат Украины Юлия Тимошенко.

У стен офиса президента в это время митинговали обманутые дольщики. Выход из карантина для Владимира Зеленского будет непростым.