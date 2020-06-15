15 июня 202020:02

PlayStation 5 окажется самой крупной консолью в истории

PlayStation 5, которая выйдет до конца этого года, окажется самой крупной игровой консолью в истории. К такому выводу пришел пользователь сайта Reddit под ником GREB07.

Sony раскрыла дизайн следующего поколения приставки на прошлой неделе. PS5 выполнена в универсальном форм-факторе и выглядит довольно футуристично: наверху корпус расправляет "крылья", а к низу сужается. Выпускаться новая модель будет в двух вариантах: с дисководом для Blu-ray дисков 4K и без такового (Digital Edition). Помимо PS5, в ходе онлайн-презентации были представлены новые игры, в том числе несколько эксклюзивов.

Компания не предоставила измерений приставки, поэтому GREB07 высчитал её габариты по официальным изображениям и проморолику, использовав в качестве "эталона" стандартные размеры дисковода и USB-портов. Его идею развили другие пользователи, взяв за образец крестовину нового DualSense (размеры его кнопок, скорее всего, будут совпадать с контроллером DualShock от PS4).

Энтузиасты предположили, что ширина PS5 (здесь и далее при горизонтальной ориентации консоли) составит от 38 до 40 сантиметров. То есть окажется новинка Sony самой большой по одному измерению - шире, чем PS3 и 1-е поколение Xbox (около 32 см), а также будущей Xbox Series X (~30 см). В высоту корпус PS5 будет насчитывать 9-10 см, без дисковода - чуть меньше.

Ранее в Sony обязались выпустить PS5 к сезону предрождественских праздников до конца этого года. Предположительно, релиз приставки состоится 20 ноября.

PS5 получит намного более мощную начинку с 8-ядерным процессором AMD Ryzen во главе, высокоскоростной SSD-накопитель объемом 825 ГБ, оптический привод 4K UHD Blu-ray, а также поддержку вывода 8K-графики и объемного 3D-звука. На бумаге приставка выглядит несколько слабее Microsoft Xbox Series X, которая тоже выйдет к концу года и будет совместима со старыми играми.

По неподтвержденным данным, PS5 будет стоить $499,99. Для сравнения, PS4 продается примерно за $300, а последняя и самая дорогая модель PS4 Pro - за $400.

Текст: Вести.Hi-tech

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