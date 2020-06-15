Алкоголь, громкая музыка и даже шприцы: "Патрики" превратились в тусовочное место

С отменой ограничений шумные толпы вновь вернулись на Малую Бронную. "Патрики", как называет Патриаршие пруды молодежь, уже много лет являются модным местом для шумных вечеринок. Без масок и дистанции, зато с алкоголем и громкой музыкой под окнами жилых домов. Как местные жители намерены добиваться спокойствия в ночные часы?

Патриаршие пруды. Полночь. Вся клубная жизнь столицы теперь под окнами жителей района.

Галина Мельникова живет напротив. Каждую ночь она выходит успокаивать толпы пьяных отдыхающих.

Одна из компаний вовсе установила на тротуаре диджейский пульт. Заканчивать вечеринку они явно не собирались.

От рева двигателей стекла в ближайших квартирах дрожат. Автомобили бросают посреди дороги или на тротуаре. Багажник заменяет летнюю веранду.

На просьбы быть тише отдыхающие реагируют агрессивно. Полицию сюда вызывают регулярно, но решать проблемы жителям приходится самим. Один из местных жильцов поделился:

— Полиции нет ни в каком виде. Я за четыре дня не видел ни одного наряда.

К утру армия дворников собирает горы мусора.

— Едят и пьют. Собираем бутылки из-под водки, вина — всего, что угодно.



Бутылки, стаканы, коробки оставляют прямо у кромки воды. По словам одного дворника, весь берег вовсе завален трусами, носками, находят даже шприцы.

Патриаршие пруды или как модно сейчас говорить "патрики" — островок старой Москвы. Сегодня они стали воплощением богемной жизни, где очередь в общественный туалет выглядит как показ мод в Милане, а пробка напоминает автосалон в Дубае.

— Просто стыдно за людей, которые сюда приходят. Мне самой очень неприятно это видеть, а что говорить про детей? Люди едят, сидя на тротуарах, используют громко нецензурную лексику.

На Патриарших прудах, похоже, никто и не вспоминает, что мире бушует пандемия коронавируса и каждый день в Москве в среднем заболевает по полторы тысячи человек. Какое социальное дистанцирование и масочный режим, когда вокруг вечный праздник?

— Мы их называем бессмертными, потому что их поведение говорит о том, что они не боятся ничего, плюют на любые нормы индивидуальной защиты.

Местные жители сейчас готовят коллективное обращение в Мосгордуму. Чтобы навести порядок, предлагают запретить в их районе продавать алкоголь на вынос, по выходным сделать платным въезд для нерезидентов и не пускать сюда мотоциклы после 21 часа. Пока веселье на Патриарших не прекращается ни днем, ни ночью.