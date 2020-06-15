Чувашия готовится отпраздновать 100-летие автономии

Чувашия активно готовится к празднованию 100-летия автономии. Из-за пандемии по коронавирусу основные события были перенесены на август. Но ряд мероприятий все-таки решили провести в июне.

В областной столице в рамках проекта "100 выдающихся людей Чувашии" на фасадах зданий и улицах появилось более 50 картин. На них изображены выдающиеся люди — земляки. Это в первую очередь учителя, деятели культуры, ученые, политики и спортсмены. В ближайшие дни в Чебоксарах появятся баннеры к юбилею автономии, на зданиях установят флаги.

Украсят также аэропорт, речной порт и железнодорожный вокзал, сообщает ГТРК "Чувашия". К 20 июня должны завершить оформление цветочных клумб.

Городская администрация анонсировала ближайшие мероприятия. Так, 22 июня в парке Победа пройдет возложение цветов у вечного огня. Через два дня планируется торжественное открытие Центра хоккея. В театре оперы и балета состоится культурный форум. Кроме того, сообщила начальник городского управления культуры и туризма Людмила Маркова, после реконструкции откроют Красную площадь.

Вместе с тем, в честь столетия Чувашской автономии населенные пункты республики получат финансовую поддержку. Такую инициативу озвучил руководитель региона Олег Николаев в ходе видеоконференции с сельскими старостами и председателями ТОСов. Всего на эти цели из республиканской казны выделили 300 миллионов рублей.