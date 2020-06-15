МИД России: Украина должна обеспечивать условия для работы дипмиссий

МИД России отреагировал нотой протеста на оскорбительные надписи, которые проецировались на российское посольство в Киеве 12 июня в День России. В заявлении российское внешнеполитическое ведомство выражена надежда, что Украина примет меры для нормальной работы иностранных дипучреждений на своей территории.

Смоленская площадь апеллирует к обеспечению принципов взаимности и традиций дипломатии, а также заявляет о недопустимости нарушений спокойствия или оскорблений достоинства иностранных дипломатических представительств. Москва напомнила Киеву, что обеспечение нормальной работы посольств – это международные обязательства, взятые Киевом на себя. А именно речь идет о Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, участниками которых являются Россия и Украина.

Также в Москве подчеркнули. что действия в Киеве не единичные. В том числе "креативность" проявил департамент контрразведки Службы безопасности Украины. Он разместивший свою эмблему на зданиях и билбордах у российских генконсульств в Харькове, Одессе и Львове.