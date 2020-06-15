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Коронавирус 10 минут назад

15 июня 202023:40

Эксперт: коронавирус, выявленный на оптовом рынке в Пекине, еще более заразный

Коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке в Пекине, вероятно, более заразный, чем обнаруженный на рынке морепродуктов в Ухане в конце 2019 года. Такое мнение высказал профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю в интервью изданию "Хуаньцю шибао".

Профессор напомнил, что официальное уведомление о новом вирусе комитет по здравоохранению Уханя сделал в конце декабря прошлого года, а к 17 января 2020 года было выявлено уже 62 подтвержденных случая, что очень близко к количеству уже зарегистрированных случаев в Пекине. В настоящее время количество проведенных тестов намного больше, а технические возможности намного лучше, но полученные результаты стали неожиданностью для специалистов.

По словам профессора, в Пекине сейчас высокая летняя температура, не способствующая распространению болезни, а эпидемия в Ухане была зимой, когда условия для распространения вируса наиболее подходящие. Зимой в Ухане было много пациентов, не контактирующих с рынком морепродуктов, а сейчас в Пекине все заболевшие связаны с рынком "Синьфади".

Нынешняя ситуация в Пекине отличается от происходившего в Ухане тем, что Китай накопил значительный опыт и создал защитные механизмы, благодаря которым были оперативно приняты необходимые меры для контроля и борьбы с коронавирусом.

Профессор Чжяньцю признал, что исследования и разработка вакцин осложняются появлением новых штаммов вируса и новых вспышек заболевания.

Как отметил ученый, если будет доказано, что вирус завезли с сельскохозяйственной продукцией, Китаю необходимо будет обращать внимание не на контроль за въездом в страну людей, но и на таможенный карантин ввозимой в страну продукции.

 

13 июня один из крупнейших оптовых рынков "Синьфади" в районе Фэнтай в Пекине был временно закрыт после выявления коронавируса на доске для разделки импортированного лосося, напоминает РИА Новости. В районе ввели режим военного времени.

14 июня по распоряжению властей в Пекине были протестированы на коронавирусную инфекцию 76 499 человек, у 59 из них анализы оказались положительными. В настоящее время в больницах города находятся 79 пациентов с коронавирусом COVID-19. Врачи оценивают состояние одного из них как критическое, двух – как тяжелое.

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