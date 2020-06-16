При взрыве на полигоне пострадали четверо военных

На полигоне в Новосибирской области четверо военнослужащих получили травмы при детонации артиллерийского заряда, передает РИА Новости.

По информации пресс-службы Центрального военного округа, ЧП произошло 15 июня в результате грубого нарушения требований безопасности. Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет.

Комиссия Центрального военного округа совместно с правоохранительными органами выясняет все обстоятельства произошедшего.