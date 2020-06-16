  • USD
    70.395
  • EUR
    79.1451
  • DJA
    8339.43
  • NASDAQ
    9726.02
  • BRENT
    39.47
16 июня 202003:56

Законопроект "Единой России" об удаленной работе внесут в Госдуму

pxhere.com

16 июня в Госдуму будет внесен законопроект "Единой России" об удаленной работе. Документ, озаглавленный "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ", содержит предложения по системной переработке норм дистанционной работы, доступности их применения и возможности сочетать офисную и удаленную работы.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак рассказал, что поправки в Трудовой кодекс разрабатывались дольше года. С одной стороны, информационные технологии меняют рынок труда и создают новые формы занятости, отметил он. Из-за коронавируса COVID-19 дистанционная работа стала неотъемлемой частью жизни, напоминает РИА Новости. С другой стороны, законодательство не меняется столь быстро, и от этого появляются "правовые пробелы".

 

Чтобы защитить права работников, нужны соответствующие поправки. Например, в законе должны быть предусмотрены полноценная оплата и достаточное время на отдых, заявил первый заместитель руководителя "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев. Также он отметил, что необходимо урегулировать вопросы временного перевода работников на "удаленку" и возможность комбинированной работы – частично в офисе, частично из дома. Также в законопроекте рассмотрен вопрос упрощения документооборота между сотрудником и работодателем.

Об основных аспектах документа будет рассказано на онлайн-брифинге "Единой России", который также пройдет во вторник, 16 июня.

Сейчас

05:06

Федеральных преступников в США снова будут казнить

04:30

Четверо полицейских ранены в ходе конфликта в Дагестане

00:48

КНДР собирается вторгнуться в демилитаризированную зону

23:51

За сутки еще 52 человека с COVID-19 умерли в Москве

20:30

УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов 2021 года из Петербурга в Стамбул

19:10

В Следственном комитете опровергли гибель стрелявшего по московским полицейским

18:15

Стрелок по московским полицейским скончался

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В лагере временного размещения в Дагестане азербайджанцы напали на полицейских

В лагере временного размещения в Дагестане азербайджанцы напали на полицейских

2 часа назад
"Подарок" ко Дню России: Twitter заблокировал тысячу российских аккаунтов за пропаганду

"Подарок" ко Дню России: Twitter заблокировал тысячу российских аккаунтов за пропаганду

2 часа назад
КНДР собирается вторгнуться в демилитаризированную зону

КНДР собирается вторгнуться в демилитаризированную зону

4 часа назад
С 16 июня в Москве заработают летние веранды кафе, музеи и зоопарки

С 16 июня в Москве заработают летние веранды кафе, музеи и зоопарки

3 часа назад

Трансляции

13:00

Пресс-конференция глав МИД России и Ирана

Завтра, 17 июня

15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
Трамп решил оставить Германию "без защиты от России"

Трамп решил оставить Германию "без защиты от России"

5 часов назад
За сутки еще 52 человека с COVID-19 умерли в Москве

За сутки еще 52 человека с COVID-19 умерли в Москве

5 часов назад
Бывший директор Началовой показала памятник, установленный на могиле певицы

Бывший директор Началовой показала памятник, установленный на могиле певицы

11 часов назад
Стрелял в упор: раненые полицейские смогли обезвредить преступника

Стрелял в упор: раненые полицейские смогли обезвредить преступника

8 часов назад
"Сам себя наказал": коллеги Ефремова призывают прекратить "публичную порку"

"Сам себя наказал": коллеги Ефремова призывают прекратить "публичную порку"

10 часов назад
УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов 2021 года из Петербурга в Стамбул

УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов 2021 года из Петербурга в Стамбул

8 часов назад
Всегда ли рак? Причины, по которым у женщин могут возникать боли в груди

Всегда ли рак? Причины, по которым у женщин могут возникать боли в груди

13 часов назад
"Молча ушла", так и не попав под суд: в клинике Краснодара умерла лжехирург Алёна Верди

"Молча ушла", так и не попав под суд: в клинике Краснодара умерла лжехирург Алёна Верди

3 часа назад
Российские истребители вылетели на перехват американских бомбардировщиков

Российские истребители вылетели на перехват американских бомбардировщиков

10 часов назад
Навального подозревают в клевете на ветерана войны

Навального подозревают в клевете на ветерана войны

11 часов назад
Беспорядки в США: очередная смерть — очередная волна протестов

Беспорядки в США: очередная смерть — очередная волна протестов

8 часов назад
До 1 июля "Газпром" вернет Польше полтора миллиарда долларов

До 1 июля "Газпром" вернет Польше полтора миллиарда долларов

14 часов назад
Гендиректор "Газпром нефти" рассказал о ситуации на рынке и помощи Норильску

Гендиректор "Газпром нефти" рассказал о ситуации на рынке и помощи Норильску

7 часов назад
Оказалась родной бабушкой: найдена женщина, избившая девочку в лифте

Оказалась родной бабушкой: найдена женщина, избившая девочку в лифте

10 часов назад
"Пастозное состояние": Надежда Бабкина ответила сомневающимся в ее болезни

"Пастозное состояние": Надежда Бабкина ответила сомневающимся в ее болезни

15 часов назад
Тайны Анны Ковальчук: не только Маша Швецова

Тайны Анны Ковальчук: не только Маша Швецова

18 часов назад
Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

20 часов назад
Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

11.06.2020 10:18
Главное - комфорт и безопасность: "Аэроэкспресс" восстанавливает все отмененные рейсы

Главное - комфорт и безопасность: "Аэроэкспресс" восстанавливает все отмененные рейсы

4 часа назад
Южноуральцы смогут принять участие в акции "Сад памяти", не выходя из дома

Южноуральцы смогут принять участие в акции "Сад памяти", не выходя из дома

4 часа назад
Удмуртия сняла значительную часть ограничений и отменила карантин для приезжих

Удмуртия сняла значительную часть ограничений и отменила карантин для приезжих

5 часов назад
"Вернем UFC былое величие". Фергюсон вызвал Макгрегора на бой

"Вернем UFC былое величие". Фергюсон вызвал Макгрегора на бой

8 часов назад
PlayStation 5 окажется самой крупной консолью в истории

PlayStation 5 окажется самой крупной консолью в истории

9 часов назад
Собкор ВГТРК: протестами в США управляет чья-то невидимая рука

Собкор ВГТРК: протестами в США управляет чья-то невидимая рука

9 часов назад
Обнаружены следы гигантского мезозойского двуногого крокодила

Обнаружены следы гигантского мезозойского двуногого крокодила

12 часов назад
Астрономы: Млечный путь населяют 36 внеземных цивилизаций

Астрономы: Млечный путь населяют 36 внеземных цивилизаций

16 часов назад
Биологи погрузили мышей и крыс в "зимнюю спячку". На очереди люди?

Биологи погрузили мышей и крыс в "зимнюю спячку". На очереди люди?

16 часов назад
"Яндекс" запустил сервис "Телемост" - аналог Zoom

"Яндекс" запустил сервис "Телемост" - аналог Zoom

17 часов назад
Евгений Плющенко: главная задача – полностью восстановить Трусову

Евгений Плющенко: главная задача – полностью восстановить Трусову

18 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку