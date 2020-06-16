"Молча ушла", так и не попав под суд: в клинике Краснодара умерла лжехирург Алёна Верди

"Ты многое хотела сказать и донести, но тебя не слышали" — прощальный и многозначительный пост на странице близкой подруги Алёны Верди. Той самой, что, выдавая себя за пластического хирурга, калечила пациенток в Краснодаре. А теперь, как стало известно, и сама погибла в одной из кубанских клиник.

В больницу попала несколько недель назад, все это время провела в коме. Защитница оскандалившегося лжедоктора намекает — мол, Верди "заклевали". Так что она просто "молча ушла". Причем, что важно, госпитализировали женщину всего за несколько дней до первого заседания по делу, где она — главная фигурантка.

Могла бы получить реальный срок за оказание услуг, "не отвечающих требованиям безопасности". Пострадавших официально – семеро. У всех после пластической коррекции в краснодарской клинике — страшные увечья. За что, собственно, Верди даже прозвали "доктором Франкенштейном". Как теперь жертвы будут добиваться справедливости? И как так вышло, что обвиняемая умерла?

Алёна Верди умерла в краснодарской клинике, так и не попав под суд. Версий, почему — несколько. Официальной — ни одной. Ее якобы нашли дома без сознания, экстренно отвезли в больницу, подключили к аппарату ИВЛ. Но спасти не смогли. По неподтвержденным данным, в организме нашли огромную дозу инсулина.

"Следственными органами Следственного комитета России по Краснодарскому краю по факту гибели 38-летней жительницы проводится доследственная проверка. В ходе проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — комментирует ситуацию помощник руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

За день до больницы Алёна Верди была в салоне красоты, чего и не скрывала, выложив фото в соцсетях. Грубое нарушение домашнего ареста. На который суд, кстати, согласился не сразу. До февраля лжехирург находилась в СИЗО. И все же меру пресечения смягчили.

"На это повлияла в том числе информация, что Алёна Верди беременна. Суд, безусловно, отнесся с пониманием и избрал меру пресечения помягче. В суд будут предоставлены медицинские документы, из которых будет понятно, была ли она беременна, и достоверная ли информация сообщалась суду о ее положении", — отмечает адвокат пострадавшей Анастасии Исмаиловой Андрей Таран.

В жизни Алёны Верди (или Антонины Горбуновой) правда и ложь шли рука об руку. В 2013 году она решила стать хирургом. Купила липовый диплом, прошла скромную практику в Днепропетровске и поехала в Россию. Оперировала в частной клинике Краснодара, а то и на дому, периодически закупая поддельные дипломы по специальностям "хирургия", "нейрохирургия" и "пластическая хирургия". Одна из ее пациенток после неудачной коррекции носа до сих пор исправляет последствия.

"Это поправить можно, но очень сложно. Для операции нужен забор из ребра хряща, выстраивание нового носа, так как он у меня просел и стал ниже, чем изначально. Мне очень страшно, потому что это был жуткий наркоз, в котором я была 8 часов. Естественно, у меня сейчас страх перед наркозом", — рассказывает пострадавшая по имени Яна.

Анастасия Исмаилова — еще одна жертва "доктора Франкенштейн". Каждый день у нее идет борьба за здоровье. За спиной — две операции, завтра — очередная госпитализация. А отбиваться приходится еще и от нападок в соцсетях. Анонимы винят ее в смерти Алёны Верди, якобы это она довела.

"Она писала мне из СИЗО, во всем обвиняла. Писала, что сидеть не будет, а будет смиренно лежать в земле. Я не знаю, почему ее поддержка сейчас меня травит. У меня на протяжении двух лет эта травля. То от нее, то от ее поддержки. Хотя я никогда ее не травила", — объясняет пострадавшая Анастасия Исмаилова.

Ее красивая жизнь закончилась в 2017 году. Погибла пациентка. Верди лишь заплатила штраф в 150 тысяч рублей и продолжила практику. С тех пор были еще семь пострадавших. И наконец арест. Вину Верди успела признать. И на этом суд, скорее всего, дело закроет. А клиника, где делала операции Верди, может уйти от наказания. Запущена процедура банкротства.

"Наш Следственный комитет возьмет этот момент под контроль, и мы сможем наказать руководство клиники, потому что они взяли Алёну Дмитриевну на работу, не проверив ее документы. Я думаю, нам будет немножко тяжелее теперь бороться без Алёны Дмитриевны, потому что руководство клиники, возможно, будет всю вину перекладывать на нее. А, как говорится, нету тела — нету дела", — говорит пострадавшая по имени Кристина.

Еще будут результаты экспертизы. И, скорее всего, мы узнаем, как погибла Алёна Верди. Но тем, кто пострадал от ее рук, это уже не столь важно. Их жизнь и так не будет прежней. Все, чего хотят пострадавшие, — вернуть если не красоту, то хотя бы здоровье.