Тема:

Жертвы пластической хирургии 36 минут назад

16 июня 202001:57 Наталья Соловьёва

"Молча ушла", так и не попав под суд: в клинике Краснодара умерла лжехирург Алёна Верди

"Молча ушла", так и не попав под суд: в клинике Краснодара умерла лжехирург Алёна Верди

"Ты многое хотела сказать и донести, но тебя не слышали" — прощальный и многозначительный пост на странице близкой подруги Алёны Верди. Той самой, что, выдавая себя за пластического хирурга, калечила пациенток в Краснодаре. А теперь, как стало известно, и сама погибла в одной из кубанских клиник.

В больницу попала несколько недель назад, все это время провела в коме. Защитница оскандалившегося лжедоктора намекает — мол, Верди "заклевали". Так что она просто "молча ушла". Причем, что важно, госпитализировали женщину всего за несколько дней до первого заседания по делу, где она — главная фигурантка.

Могла бы получить реальный срок за оказание услуг, "не отвечающих требованиям безопасности". Пострадавших официально – семеро. У всех после пластической коррекции в краснодарской клинике — страшные увечья. За что, собственно, Верди даже прозвали "доктором Франкенштейном". Как теперь жертвы будут добиваться справедливости? И как так вышло, что обвиняемая умерла?

Алёна Верди умерла в краснодарской клинике, так и не попав под суд. Версий, почему — несколько. Официальной — ни одной. Ее якобы нашли дома без сознания, экстренно отвезли в больницу, подключили к аппарату ИВЛ. Но спасти не смогли. По неподтвержденным данным, в организме нашли огромную дозу инсулина.

"Следственными органами Следственного комитета России по Краснодарскому краю по факту гибели 38-летней жительницы проводится доследственная проверка. В ходе проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — комментирует ситуацию помощник руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

За день до больницы Алёна Верди была в салоне красоты, чего и не скрывала, выложив фото в соцсетях. Грубое нарушение домашнего ареста. На который суд, кстати, согласился не сразу. До февраля лжехирург находилась в СИЗО. И все же меру пресечения смягчили.

 

"На это повлияла в том числе информация, что Алёна Верди беременна. Суд, безусловно, отнесся с пониманием и избрал меру пресечения помягче. В суд будут предоставлены медицинские документы, из которых будет понятно, была ли она беременна, и достоверная ли информация сообщалась суду о ее положении", — отмечает адвокат пострадавшей Анастасии Исмаиловой Андрей Таран.

В жизни Алёны Верди (или Антонины Горбуновой) правда и ложь шли рука об руку. В 2013 году она решила стать хирургом. Купила липовый диплом, прошла скромную практику в Днепропетровске и поехала в Россию. Оперировала в частной клинике Краснодара, а то и на дому, периодически закупая поддельные дипломы по специальностям "хирургия", "нейрохирургия" и "пластическая хирургия". Одна из ее пациенток после неудачной коррекции носа до сих пор исправляет последствия.

"Это поправить можно, но очень сложно. Для операции нужен забор из ребра хряща, выстраивание нового носа, так как он у меня просел и стал ниже, чем изначально. Мне очень страшно, потому что это был жуткий наркоз, в котором я была 8 часов. Естественно, у меня сейчас страх перед наркозом", — рассказывает пострадавшая по имени Яна.

Анастасия Исмаилова — еще одна жертва "доктора Франкенштейн". Каждый день у нее идет борьба за здоровье. За спиной — две операции, завтра — очередная госпитализация. А отбиваться приходится еще и от нападок в соцсетях. Анонимы винят ее в смерти Алёны Верди, якобы это она довела.

"Она писала мне из СИЗО, во всем обвиняла. Писала, что сидеть не будет, а будет смиренно лежать в земле. Я не знаю, почему ее поддержка сейчас меня травит. У меня на протяжении двух лет эта травля. То от нее, то от ее поддержки. Хотя я никогда ее не травила", — объясняет пострадавшая Анастасия Исмаилова.

Ее красивая жизнь закончилась в 2017 году. Погибла пациентка. Верди лишь заплатила штраф в 150 тысяч рублей и продолжила практику. С тех пор были еще семь пострадавших. И наконец арест. Вину Верди успела признать. И на этом суд, скорее всего, дело закроет. А клиника, где делала операции Верди, может уйти от наказания. Запущена процедура банкротства.

"Наш Следственный комитет возьмет этот момент под контроль, и мы сможем наказать руководство клиники, потому что они взяли Алёну Дмитриевну на работу, не проверив ее документы. Я думаю, нам будет немножко тяжелее теперь бороться без Алёны Дмитриевны, потому что руководство клиники, возможно, будет всю вину перекладывать на нее. А, как говорится, нету тела — нету дела", — говорит пострадавшая по имени Кристина.

Еще будут результаты экспертизы. И, скорее всего, мы узнаем, как погибла Алёна Верди. Но тем, кто пострадал от ее рук, это уже не столь важно. Их жизнь и так не будет прежней. Все, чего хотят пострадавшие, — вернуть если не красоту, то хотя бы здоровье.

Ранее по теме

Сейчас

00:48

КНДР собирается вторгнуться в демилитаризированную зону

23:51

За сутки еще 52 человека с COVID-19 умерли в Москве

20:30

УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов 2021 года из Петербурга в Стамбул

19:10

В Следственном комитете опровергли гибель стрелявшего по московским полицейским

18:15

Стрелок по московским полицейским скончался

17:40

Навального подозревают в клевете на ветерана войны

17:17

Протестующие в Британии требуют убрать статую "расиста" Ганди

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Ситуация с COVID-19 в регионах: ограничения снимают, но борьба не закончена

Ситуация с COVID-19 в регионах: ограничения снимают, но борьба не закончена

5 часов назад
КНДР собирается вторгнуться в демилитаризированную зону

КНДР собирается вторгнуться в демилитаризированную зону

1 час назад
Стрелял в упор: раненые полицейские смогли обезвредить преступника

Стрелял в упор: раненые полицейские смогли обезвредить преступника

5 часов назад
Трамп решил оставить Германию "без защиты от России"

Трамп решил оставить Германию "без защиты от России"

1 час назад

Трансляции

13:00

Пресс-конференция глав МИД России и Ирана

Завтра, 17 июня

15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов 2021 года из Петербурга в Стамбул

УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов 2021 года из Петербурга в Стамбул

5 часов назад
За сутки еще 52 человека с COVID-19 умерли в Москве

За сутки еще 52 человека с COVID-19 умерли в Москве

2 часа назад
Бывший директор Началовой показала памятник, установленный на могиле певицы

Бывший директор Началовой показала памятник, установленный на могиле певицы

8 часов назад
"Сам себя наказал": коллеги Ефремова призывают прекратить "публичную порку"

"Сам себя наказал": коллеги Ефремова призывают прекратить "публичную порку"

7 часов назад
Всегда ли рак? Причины, по которым у женщин могут возникать боли в груди

Всегда ли рак? Причины, по которым у женщин могут возникать боли в груди

10 часов назад
Российские истребители вылетели на перехват американских бомбардировщиков

Российские истребители вылетели на перехват американских бомбардировщиков

7 часов назад
Навального подозревают в клевете на ветерана войны

Навального подозревают в клевете на ветерана войны

8 часов назад
Беспорядки в США: очередная смерть — очередная волна протестов

Беспорядки в США: очередная смерть — очередная волна протестов

5 часов назад
До 1 июля "Газпром" вернет Польше полтора миллиарда долларов

До 1 июля "Газпром" вернет Польше полтора миллиарда долларов

11 часов назад
Гендиректор "Газпром нефти" рассказал о ситуации на рынке и помощи Норильску

Гендиректор "Газпром нефти" рассказал о ситуации на рынке и помощи Норильску

4 часа назад
Оказалась родной бабушкой: найдена женщина, избившая девочку в лифте

Оказалась родной бабушкой: найдена женщина, избившая девочку в лифте

6 часов назад
"Пастозное состояние": Надежда Бабкина ответила сомневающимся в ее болезни

"Пастозное состояние": Надежда Бабкина ответила сомневающимся в ее болезни

12 часов назад
Тайны Анны Ковальчук: не только Маша Швецова

Тайны Анны Ковальчук: не только Маша Швецова

15 часов назад
Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

17 часов назад
Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

11.06.2020 10:18
"Вернем UFC былое величие". Фергюсон вызвал Макгрегора на бой

"Вернем UFC былое величие". Фергюсон вызвал Макгрегора на бой

5 часов назад
PlayStation 5 окажется самой крупной консолью в истории

PlayStation 5 окажется самой крупной консолью в истории

6 часов назад
Собкор ВГТРК: протестами в США управляет чья-то невидимая рука

Собкор ВГТРК: протестами в США управляет чья-то невидимая рука

6 часов назад
В WhatsApp появились денежные переводы

В WhatsApp появились денежные переводы

8 часов назад
Игра дельфина с собакой на крымском пляже попала на видео

Игра дельфина с собакой на крымском пляже попала на видео

8 часов назад
"Они тонут": очевидцы сняли на видео гибель людей после ЧП с гидроциклом в Кимрах

"Они тонут": очевидцы сняли на видео гибель людей после ЧП с гидроциклом в Кимрах

8 часов назад
Протестующие в Британии требуют убрать статую "расиста" Ганди

Протестующие в Британии требуют убрать статую "расиста" Ганди

9 часов назад
Путин: необходимо принять новые меры поддержки граждан и экономики

Путин: необходимо принять новые меры поддержки граждан и экономики

9 часов назад
Обнаружены следы гигантского мезозойского двуногого крокодила

Обнаружены следы гигантского мезозойского двуногого крокодила

9 часов назад
Умер первый министр здравоохранения РФ Андрей Воробьев

Умер первый министр здравоохранения РФ Андрей Воробьев

9 часов назад
Магия по телефону: в Москве разоблачили экстрасенсов-мошенников

Магия по телефону: в Москве разоблачили экстрасенсов-мошенников

10 часов назад
Жена летчика Ярошенко: в тюрьме игнорируют его жалобы на здоровье

Жена летчика Ярошенко: в тюрьме игнорируют его жалобы на здоровье

10 часов назад
Сергей Брилев: желание Орейро стать гражданкой России — это реклама

Сергей Брилев: желание Орейро стать гражданкой России — это реклама

10 часов назад
Роняя деньги: в Петербурге налетчики отобрали у инкассаторов 10 миллионов рублей. Видео

Роняя деньги: в Петербурге налетчики отобрали у инкассаторов 10 миллионов рублей. Видео

10 часов назад
США возмущены приговором Полу Уилану

США возмущены приговором Полу Уилану

10 часов назад
После назначения Шмарова главредом "Ведомостей" уволились все шесть его замов

После назначения Шмарова главредом "Ведомостей" уволились все шесть его замов

11 часов назад
У волгоградского подростка, планировавшего напасть на школу, могут быть сообщники

У волгоградского подростка, планировавшего напасть на школу, могут быть сообщники

12 часов назад
Биолог рассказала, почему нельзя долго хранить мытую клубнику и компот из черешни

Биолог рассказала, почему нельзя долго хранить мытую клубнику и компот из черешни

12 часов назад
Сохранили семью: Джиган и Самойлова решили не разводиться

Сохранили семью: Джиган и Самойлова решили не разводиться

12 часов назад
Известный врач призвал быть осторожнее с добавками йода

Известный врач призвал быть осторожнее с добавками йода

12 часов назад
Историк Соколов отказался от адвоката из-за угроз

Историк Соколов отказался от адвоката из-за угроз

13 часов назад
Астрономы: Млечный путь населяют 36 внеземных цивилизаций

Астрономы: Млечный путь населяют 36 внеземных цивилизаций

13 часов назад
Биологи погрузили мышей и крыс в "зимнюю спячку". На очереди люди?

Биологи погрузили мышей и крыс в "зимнюю спячку". На очереди люди?

13 часов назад
"Яндекс" запустил сервис "Телемост" - аналог Zoom

"Яндекс" запустил сервис "Телемост" - аналог Zoom

14 часов назад
Новые правила для электросамокатов: ДТП будут разбирать в суде, а не на дороге

Новые правила для электросамокатов: ДТП будут разбирать в суде, а не на дороге

14 часов назад
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

14 часов назад
SIPRI: ядерного оружия стало меньше, но его мощность выросла

SIPRI: ядерного оружия стало меньше, но его мощность выросла

14 часов назад
Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы

Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы

14 часов назад
Прирост заболевших коронавирусом в России стал самым низким с 1 мая

Прирост заболевших коронавирусом в России стал самым низким с 1 мая

15 часов назад
Евгений Плющенко: главная задача – полностью восстановить Трусову

Евгений Плющенко: главная задача – полностью восстановить Трусову

15 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку