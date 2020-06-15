За сутки еще 52 человека с COVID-19 умерли в Москве

За минувшие сутки в Москве скончались еще 52 человека с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом тестов на коронавируc. Такие данные сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составляет 3 386. Днем ранее штаб сообщал о 53 умерших пациентах.

Всего с начала пандемии коронавируса COVID-19 на территории Российской Федерации зарегистрировано 537 210 случаев инфицирования, смертей – 7 091, выздоровели 284 539 пациента. За сутки в России еще 8 246 человек заразились коронавирусом, умерли 143 человека, сообщает РИА Новости.