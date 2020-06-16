"Подарок" ко Дню России: Twitter заблокировал тысячу российских аккаунтов за пропаганду

Администрация конкурса "Лидеры России" запросила Twitter о причинах блокировки своего аккаунта. На прошлой неделе социальная сеть заблокировала 32 тысячи аккаунтов, якобы задействованных властями различных стран в неких "информационных операциях". В это число попали более тысячи российских учетных записей.

Как престижный среди молодежи конкурс вдруг потерял свой официальный аккаунт в микроблоге, даже его представители все еще не знают. Ведь среди участников нет известных политиков. В основном — выдающаяся молодежь из разных регионов страны, которая в будущем собирается стать опорой развития России.

Twitter заблокировал "Лидеров России" — один из тысячи с лишним аккаунтов, связанных с Россией, за пропаганду. Я не понимаю, почему мы это терпим", — отмечает главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Теперь аккаунт этого конкурса в популярном американском микроблоге заблокирован. Как и еще 30 тысяч страниц, причем не только из России. Неугодными модераторам стали пользователи в разных частях света.

"Наборы учетных записей, которые мы публикуем сегодня, включают три отдельные операции, которые мы отнесли к Китайской Народной Республике (КНР), России и Турции соответственно. Каждая учетная запись и часть контента, связанная с этими операциями, была навсегда удалена из сервиса. Кроме того, мы поделились соответствующими данными из этого раскрытия с двумя ведущими исследовательскими партнерами", — объясняет администрация Twitter.

Среди этих партнеров — Австралийский институт стратегической политики далеко за океаном. Но это не помешало американским модераторам заблокировать больше тысячи аккаунтов в далекой от Австралии России, обвинив в связях с политической партией. При этом только семь из них реально являются связанными с "Единой Россией". Остальные же — это чаще всего мнения отдельных людей. Пострадали даже бизнесмены, чьи аккаунты случайно попали под раздачу. А SMM-щики — специалисты по созданию страниц, которые занимались продвижением блогеров, теперь потеряли всю проделанную работу и клиентскую базу.

"Этот аккаунт размещал у себя хорошие новости – например, где-то разработка лазера началась, где-то школу построили, где-то дорогу отремонтировали, где-то день рождения космонавта, где-то пожарный 50 котят спас. Я зарегистрировал свой первый аккаунт в 2010 году. Поступили рекламные заказы. Потом развивал сеть. Общее количество подписчиков — 7 миллионов человек. Были рекламные заказы. Мы эти 20 аккаунтов продвигали 10 лет. Чтобы сейчас этим заняться, нужно потратить еще 10 лет", — комментирует SMM-специалист Владислав Андреенков.

Некоторые одноименные аккаунты еще "живы", если говорить на сленге блогеров, но их может ждать та же участь. "Хорошие новости" из России могут попасть под запрет. Сообщения о талантливой и живущей в регионах молодежи, культурном и природном наследии заблокируют, если модераторы вдруг посчитают, что автор поддержал, например, местную власть. Или она ему помогла нарисовать граффити. Или провести другую социально важную акцию. Такой "подарок" социальная сеть сделала в День России.

"Это произошло в День России. Такой своеобразный очень циничный "подарок" нам, который подготовил Twitter — сеть, которая давно и нагло использует инструменты политической цензуры. Они заблокировали более тысячи российских аккаунтов, нагло заявив, что эти аккаунты связаны с властями стран", — отмечает председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

На то, чтобы создать новые аккаунты, которые получат поддержку такой большой аудитории, обычно уходят годы. Учитывая непростое время и социальные трудности, многим микроблогерам сделать это будет еще сложнее. Да и нет гарантий, что опять не заблокируют или удалят.