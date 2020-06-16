Организационный комитет ОИ в Токио: летняя Олимпиада может быть вновь отложена

Директор организационного комитета летних Олимпийских игр в Токио Харуюки Такахаси завил, что Олимпиада вновь может быть отложена. Об этом он сказал журналистам издания Nikkan Sports News.

Ожидалось, что летние и паралимпийские Игры в Токио должны были пройти этим летом. Но в связи с пандемией коронавируса COVID-19 они были отложены на год.

Такахаси отметил, что все стремятся к тому, чтобы провести Олимпиаду летом 2021 года. Необходимо избежать отмены Игр, так как это нанесет серьезный удар по экономике Японии и всего мира.

Харуюки Такахаси подчеркнул: если весной 2021 года станет ясно, что проведение Игр летом будет проблематично, необходимо будет "еще раз проработать продление с Международным олимпийским комитетом".

Такое заявление из уст чиновника, ответственного за проведение Олимпийских игр, звучит впервые.

Политики Японии в последнее время довольно активно обсуждают тему проведения Олимпиады. Премьер-министр страны Синдзо Абэ и губернатор Токио Юрико Коикэ предложили провести Игры без излишнего размаха, в "упрощенном виде". При этом многие эксперты высказывают мнение, что, если к тому времени не будет создана вакцина, проведение Олимпиады будет невозможно.

В случае, если будет рассматриваться вариант с новым переносом Игр, могут возникнуть определенные проблемы. В первую очередь это зимние Олимпийские игры в Пекине и молодежная Олимпиада в Сенегале, намеченные на 2022 год, а также летняя Олимпиада в Париже, до которой останется всего два года, сообщает РИА Новости.