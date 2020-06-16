Трамп реформирует полицию, но протестующих это не успокоило

Власти США между тем категорически отказались от расформирования полиции, чего требуют на протяжении трех недель протестующие, но согласились на реформирование. Дональд Трамп 16 июня подпишет новый указ, регулирующий действия полиции. Однако пыл протестующих это пока никак не охладило, тем более что подогревают его семьи погибших афроамерканцев.

21 день бунтует Америка против полицейского произвола в отношении темнокожих – и останавливаться не собирается. Очередной марш за права афроамирканцев организовали в Атланте. Несмотря на рекордные цифры по новым случаям заражения коронавирусом COVID-19, чернокожие призывают не покидать улицы.

"Никому не удастся развернуть нас и заставить идти обратно, — уверены протестующие. — И не важно, сколько нацгвардейцев они выведут на улицы, сколько баррикад возведут. Мы должны решить – мы будем бороться с коронавирусом или с коррупцией".

Продолжать протесты призывают и семьи погибших афроамериканцев. Джорджа Флойда, чья смерть послужила началом протестов, и Рейшарда Брукса, застреленного в Атланте 12 июня. "Я хочу поблагодарить всех, кто вышел на эти протесты, — говорит Томика Миллер, вдова Рейшарда Брукса. — Это моего мужа, конечно, не вернет. Но я уверена, что он смотрит на нас с небес и улыбается. Но нам не просто больно – мы очень злы. Нужно продолжать мирные протесты – не только ради справедливости, но и пока не будут изменения".

Изменения, тем временем, уже подоспели. Мэр Атланты объявила о реформе городской полиции: поменяются правила реагирования полицейских на сопротивление. Начальник полиции Нью-Йорка заявил о расформировании группы правоохранителей в штатском. Их нередко обвиняли в жестокости по отношению к темнокожим. В Чикаго же создают рабочую группу, которая будет следить за применением силы полицейскими. "В группу войдет 21 человек из разных слоев общества – в том числе студентов, юристов, и обычных жителей, которые будут пересматривать всю политику чикагской полиции по применению силы, — рассказала Лори Лайтфут, мэр Чикаго. — Мы хотим также, чтобы сообщество принимало участие в подготовке полицейских".

Реформированием полиции занялись и в Белом доме. Дональд Трамп сегодня планирует подписать указ о создании Национального реестра полицейских, изменениях в подготовке правоохранителей и их приеме на работу. Также департаменты должны будут ужесточить регламент по применению силы полицейскими.

А вот распускать полицию или сокращать ее финансирование, несмотря на требования протестующих и некоторых конгрессменов, Трамп не намерен. Хотя бы потому, что это может привести к сбою поставок продовольствия в города – почти 80 процентов американских дальнобойщиков сообщили, что не будут доставлять груз в те муниципалитеты, где будет расформирована полиция.